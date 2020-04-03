Рыбинские врачи готовы диагностировать COVID-19 и оказывать помощь пациентам

03.04.2020, 11:40, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Рыбинская медицина приведена в режим готовности для оказания помощи пациентам в случае выявления заболевания коронавирусной инфекцией. Четко спланированы действия – от выявления вируса у пациента до протокола лечения, подготовлены силы и средства.

Все жители города Рыбинка, вернувшиеся из-за границы, проходят четырнадцатидневный карантин. При этом у них берется мазок из зева и носа на коронавирусную инфекцию. Вместе с ними на карантине находятся те, кто проживает в одном помещении. Мазок на коронавирус также берется у людей из группы риска, к которой относятся граждане старше 60 лет с признаками острой респираторной инфекции: температура, кашель и насморк.

Граждане, которым от 20 до 60 лет, при наличии хронических заболеваний – сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхо-легочной системы, а также беременные женщины, если есть признаки ОРВИ, также сдают анализы на коронавирус. У всех остальных анализы на данную инфекцию берутся по направлению лечащего врача.

На данный момент в городе 218 граждан, которые прибыли из-за границы РФ и находятся на карантине. Цифра меняется каждый день.

– Я прошу всех, кто приезжает из-за границы, с других регионов, позвонить по номеру телефона: (4855) 21-38-71, оперативно встать на карантин. На дом выедет врач, проведет необходимый осмотр, – призывала проявить сознательность главный эксперт комитета по организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи в Рыбинске Ирина Барашева.

С 31 марта мазки на коронавирусные инфекции отправлятся в Центр гигиены и эпидемиологии, который расположен в Рыбинске на улице Солнечной. Работает лаборатория оперативно, результаты анализов готовы на 2-3 сутки. Если есть сомнения в результате, анализы направляются в референс-центр города Москвы. И только после этого диагноз считается подтвержденным или опровергнутым.

Все больные с подозрением на коронавирусную инфекцию будут госпитализироваться в инфекционное отделение горбольницы №2, где возможно развертывание 95 коек.

– Сейчас первый этаж подготовлен для возможного поступления пациентов с коронавирусом. За все время через отделение прошло восемь человек с подозрением на эту инфекцию. У всех были взяты анализы, заболевание не подтвердилось. Все пациенты с подозрением на инфекцию прошли карантинные мероприятия в течение 12-14 дней. После последнего отрицательного анализа, который берут на первые и 10 сутки в стационаре, все выписаны домой, – рассказал Михаил Цветков, главный врач горбольницы № 2.

В инфекционном отделении достаточное количество боксов, имеется палата реанимации с подведенным кислородом, где могут находиться от трех до четверых больных одновременно. В больнице шесть аппаратов ИВЛ, один из них – в инфекционном отделение. При необходимости есть переносной аппарат и договоренность с первой больницей о предоставлении еще двух аппаратов.

При массовом поступлении больных департаментом здравоохранения Ярославской области издан приказ, по которому будут развернуты 120 коек на базе городской больницы №3. Здание медицинского учреждения – универсальный проект, приспособленное для функционирования в условиях эпидемии.

По протоколу в случае эпидемии к лечению больных подключают всех врачей, имеющих медицинское образование. Это могут быть терапевты, окулисты, лор-врачи. Есть прокол посимптомного лечения, которому необходимо следовать. В городе всего шесть врачей-инфекционистов. Этого, конечно, недостаточно. Если потребуется, рыбинским медикам на помощь придут бригады из Ярославля, в том числе с врачами-ординаторами.

У медиков есть все необходимые средства защиты. Сегодня пришла машина с 500 противочумными костюмами одноразового использования, с учетом ранее сделанных запасов, этого хватит на полтора месяца работы в условиях эпидемии.

– Мы в первую очередь заботимся, чтобы защитить персонал, который будет оказывать пациенту медицинскую помощь. На сегодня у нас достаточное количество масок. Из резерва вчера получили пять тысяч масок, решается вопрос о приобретении многоразовых противочумных костюмов. Перчатки и дезинфицирующие растворы в достаточном количестве. Есть необходимость в одноразовой посуды, мы будем её приобретать, – сказал Михаил Цветков.

Скорая помощь работает в штатном режиме, количество вызовов бригад не увеличилось. Единственное, о чем просят врачи скорой, предупреждать при вызове о том, что в ближайшие 14 дней человек вернулся из-за границы или был в контакте, чтобы сотрудники могли предпринять необходимые меры безопасности.

С 27 марта приостановлена плановая госпитализация в лечебные учреждения. Её отсрочка не влечет угрозу для жизни пациента. Больные с гематологическими, онкологическими заболеваниями получают медицинскую помощь в полном объеме. В полном объеме оказывается больным, которые проходят курс лечения по жизненным показаниям. Со 2 апреля приостановлен плановый прием в поликлиниках. Они продолжают работать, но больных с температурой, признаками ОРВИ врачи осмотрят на дому. А тех, кто планировал пройти диспансеризацию, получить справки для водительской или оружейной комиссии, просят отложить визит к медикам. Исключение составят пациенты с переосвидетельствованием МСЭ.

Льготные рецепты продолжают выписываться в полном объеме. Департаментом здравоохранения закуплен трехмесячный запас медикаментов для льготных категорий граждан.