 

“Смотрю эротику, флиртую”: Рустам Солнцев изнывает в разлуке с возлюбленной

03.04.2020, 23:53, Разное

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев изнывает в разлуке с возлюбленной. Из-за карантина, признался шоумен, он не может удовлетворить свои сексуальные желания.
43-летний блогер, который не стесняется давать колкие оценки событиям из мира отечественного шоу-бизнеса, рассказал, что до карантина он мог позволить себе сексуальный акт несколько раз в день. Когда он остался один, без избранницы, то оказался в совершенно новой для себя и не очень приятной ситуации. Такие же проблемы возникли и у друзей экс-участника «Дома-2».

По словам Солнцева, сейчас его интимная жизнь сводится к общению в интернете. Шоумен даже пытался освоить виртуальный секс по скайпу, однако не получил от этого удовольствия. «Это все не то – словно бы розу в противогазе нюхать», – признался блогер, добавив, что не смог пойти в сексшоп, чтобы купить какую-нибудь игрушку для одинокого мужчины, ведь подобные магазины закрыты из-за карантина.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Подруга новой возлюбленной Прохора Шаляпина: «Она действительно богата»

18.02 / «Я бы зарабатывала совсем другие деньги»: Елена Ханга отреагировала на обвинение Борисовой в колдовстве

10.03 / Специалисты назвали причины боли в коленях

27.03 / Скандалы: «Либералы» бьют исподтишка

30.03 / Смекалка в действии: заключенные будут шить медицинские маски для россиян

23.03 / Скандалы: «Мы приехали в совок! Ничего писать не будем, не имеете право»

11.03 / Веру Брежневу «затравили» в Сети из-за поддержки жены Джигана Оксаны Самойловой

16.03 / Несменяемость Путина — узурпация власти

15.02 / Японские эксперты советуют отказаться от сливочного масла из-за большого количества холестерина

01.04 / Что произошло за ночь 1 апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска