“Смотрю эротику, флиртую”: Рустам Солнцев изнывает в разлуке с возлюбленной

03.04.2020, 23:53, Разное

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев изнывает в разлуке с возлюбленной. Из-за карантина, признался шоумен, он не может удовлетворить свои сексуальные желания.

43-летний блогер, который не стесняется давать колкие оценки событиям из мира отечественного шоу-бизнеса, рассказал, что до карантина он мог позволить себе сексуальный акт несколько раз в день. Когда он остался один, без избранницы, то оказался в совершенно новой для себя и не очень приятной ситуации. Такие же проблемы возникли и у друзей экс-участника «Дома-2».

По словам Солнцева, сейчас его интимная жизнь сводится к общению в интернете. Шоумен даже пытался освоить виртуальный секс по скайпу, однако не получил от этого удовольствия. «Это все не то – словно бы розу в противогазе нюхать», – признался блогер, добавив, что не смог пойти в сексшоп, чтобы купить какую-нибудь игрушку для одинокого мужчины, ведь подобные магазины закрыты из-за карантина.