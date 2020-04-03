Мнения: Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

03.04.2020, 23:48, Новости дня

Граждане тут пишут в сетях – мне, да и вообще – что дескать, депутаты МГД проголосовали за «цифровой концлагерь». Друзья. Давайте-ка я вам всем кое-что про это объясню.

Граждане тут пишут в сетях – мне, да и вообще – что дескать, депутаты МГД проголосовали за «цифровой концлагерь». Друзья. Давайте-ка я вам всем кое-что про это объясню.

Вы сами каждый день передаете куче незнакомых людей и структур информацию о себе через соцсети. Ваша дата рождения, ваши фото и фото ваших детей. Политические взгляды, финансовая информация, работа, деловые связи, друзья, семья. Даже иногда сексуальная ориентация. Вы все выдали сами. Кэш Гугла или Яндекса помнит все.

Все ваши записи хранятся в архивах. Все ваши твиты. Все глупые фото, даже которые вы вроде бы удалили. Знаете, что такое Cassandra? Это программа, которая собирает все ваши данные из Facebook. И хранит всегда.

Ваши сообщения в мессенжерах читают спецслужбы. Наши, западные. Все, кому интересно. Даже в Телеге. Ага, криптошифрование, ключи. Ну да, конечно.

GPS, и возможность отслеживать вас. Ваш смартфон передает геотаргетинг в Гугл или Эппл. Все точки Wi-Fi где вы были тоже в списке.

Пользуетесь банковскими картами? Картой Тройка? Покупали билеты через агрегаторы вроде Авиасейлс или на сайтах авиакомпаний? Делали покупки онлайн? Мои поздравления. Про вас знают, куда вы летали, где жили, какие магазины больше всего любите, в какой сезон предпочитаете отдых. Все данные уходят.

А контекстная реклама вам никогда не попадалась в ФБ, почте, и так далее? Ровно после того, как вы поискали что-то на эту тему в интернете? А почему вам банки присылают персональные предложения? Ровно потому, что банки понимают, какими средствами вы располагаете.

Навигатором в телефоне пользуетесь? Да? Надо дальше объяснять? Когда-нибудь говорили своему телефону «Окей Гугл»? Да? Не хотите покопаться в настройках микрофона и передачи данных?

Во всех столицах мира работают камеры уличного наблюдения. Не знаю, как они настроены в России, но вот в Европе так: можно практически сразу получить данные по человеку, включая его профиль в соцсетях. В Москве тоже неплохо. Шел летом человек по Манежной. У на углу возле Националя его задержала полиция. Он несколько лет был в федеральном розыске. И думал, что все его забыли. Но бессердечная машина узнала его.

Я таких примеров могу много привести. Но суть вот в чем. Вы может быть не согласны с мерами столичного правительства и голосованием депутатов. Но, перестаньте повторять за отдельными несознательными и громкоголосыми гражданами эту глупейшую мантру про «цифровой лагерь».

Человечество в нем лет десять живет. Само себе нашило номера. И даже радуется этому. Даже вы, кто пишет возмущенные посты (их уже зацепила Cassandra) про нарушение прав, про личную информацию, этим «лагерем» вполне удачно пользуетесь.

Так что не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон, перестаньте пользоваться платежными инструментами и так далее.

Источник: Блог Андрея Медведева

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