“Нет никакого прямого диалога Киева и Донбасса”. Кулеба ответил МИД России

03.04.2020, 23:46, Новости дня

Переговоры в рамках трехсторонней контактной группы не предусматривают “прямого диалога Киева и Донбасса”. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя обвинения МИД России в адрес Украины, Франции и Германии в срыве создания консультативного совета при участии представителей ОРДЛО.

“Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске никакого прямого “диалога Киева и Донбасса”, от которого кто угодно, включая Берлин и Париж, “могут отклониться в исполнении”. Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках минского процесса и трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала)”, – подчеркнул он.

Кулеба призвал российских дипломатов “придерживаться исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений”.

Взагалі-то в МЗС України успішно триває Тиждень Азії, але російські колеги змушують звернути і на них увагу.Схоже,… Posted by Dmytro Kuleba on Reede, 3. aprill 2020

Договоренность о создании так называемого консультативного совета была достигнута в Минске 11 марта этого года. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только “представители гражданского общества”, а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.