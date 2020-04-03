В Китае возобновили работу рынки, где продают летучих мышей и других диких животных

03.04.2020, 23:46, Новости дня

В Китае после ослабления веденного из-за коронавируса карантина возобновили работу рынки диких животных, сообщило 28 марта британское издание Daily Mail со ссылкой на своих журналистов в Китае.

Один корреспондент издания побывал на таком базаре в Гуйлине на юго-западе Китая (в городе проживает около 4,7 млн человек), где продают свежее мясо собак и кошек – для приготовления традиционного китайского согревающего блюда. По словам журналиста, там было полно покупателей.

В Дунгуане на юге страны (население – более 6,4 млн) рынок диких животных тоже возобновил работу. По словам корреспондента, на базаре все выглядит так, как до эпидемии коронавируса. Ему удалось сфотографировать рекламный щит, на котором покупателям предлагали скорпионов, ящериц и летучих мышей, которые широко используются в китайской народной медицине.

Журналисты, которые передали изданию снимки, отметили, “все [в Китае] считают, что вспышка [коронавируса] закончилась, и больше не о чем беспокоиться, для них теперь это просто чужая проблема”. Единственное отличие состоит в том, что охранники пытаются препятствовать тем, кто хочет сделать фото, чего никогда не было раньше, сообщили они.

В конце февраля правительство Китая ввело временный запрет на торговлю и потребление диких животных в пищу. В решении говорилось, что торговля дикими животными для медицинских целей и научных исследований будет проходить строгие процедуры согласования. Такое решение было принято после того, как власти нашли доказательства, что первые заразившиеся коронавирусом в стране были продавцами или покупателями рынка диких животных и морепродуктов “Хуанань” в Ухане.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы дикие животные. По данным Всемирной организации здравоохранения, природным резервуаром SARS-CoV-2, наиболее вероятно, являются летучие мыши, а передача вируса людям, скорее всего, произошла через промежуточное животное – домашнее, дикое или одомашненное, которое пока не идентифицировано.

Издание National Geographic отмечает, что для многих китайцев употребление диких животных “является культурным явлением”, но все зависит от региона, например, в Гуанчжоу экзотических животных едят многие местные жители, а в Пекине такая традиция не прижилась.

Китайское правительство разрешает разводить на фермах и продавать 54 вида диких животных, включая хомяков, черепах и сиамским крокодилов. Сколько рынков дикой природы работает в Китае, точно неизвестно, но по оценкам опрошенных National Geographic экспертов, их сотни. На базарах, кроме перечисленных выше животных, также можно приобрести лягушек, змей (в том числе кобр) или пальмовых цивет.

Чтобы сдержать распространение инфекции, китайские власти в январе ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. 25 марта ограничения начали снимать.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Ухане в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Национального комитета здравоохранения КНР на 3 апреля, с начала вспышки были инфицированы 81 620 человек, 3322 из них умерли. В последнее время китайские власти сообщают, что диагноз COVID-19 в стране в основном ставят только прибывшим из-за рубежа, но в разведке США уверены, что Китай скрывает масштабы заражения коронавирусом.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,08 млн человек, из них более 225 тыс. выздоровели, 58 243 умерли.