 

В законопроект о запрете возврата “ПриватБанка” Коломойскому предложили уже 5 тыс. правок – Арахамия

03.04.2020, 23:46, Новости дня

В законопроект №2571-д о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который приняли в первом чтении, предложили уже 5 тыс. правок.

Об этом 3 апреля в перерыве программы “Свобода слова Савика Шустера” сообщил председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде, народный депутат Давид Арахамия, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня было подано 5 тыс. правок. В [законопроекте о] земле было 4800, и это заняло больше месяца в рассмотрении. Еще не конец, потому что есть срок до конца недели, когда другие депутаты и фракции могут подавать еще правки. То есть я не исключаю варианта, когда будет 10 тыс. правок в этот законопроект”, – сказал он.

Арахамия подчеркнул, что из-за большого количества предложенных поправок время возможного принятия законопроекта назвать сложно.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении приняли 30 марта. Документом предлагается ввести запрет возвращать национализированные банки бывшим владельцам. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие в том числе этого законопроекта позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

По словам Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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