Италия ждет чуда – снижения заболеваний и смертей

03.04.2020, 23:42, Новости дня

Сдерживать мигрантов в условии пандемии — пытается и Италия — блокировка, в том числе, морских границ республики продлена до 1 мая.

Риккардо Тиритьелло и его команда кормят ужинами врачей почти половины миланских больниц. Бесплатно, с душой и конечно вкусно. Когда Ломбардию лавиной накрыл коронавирус, и в переполненных госпиталях врачи стали работать на износ, Риккардо со своей большой семьей и друзьями стал "шеф-поваром на линии".

"Вы не представляете, как рады нам врачи, медсестры. Это для них праздник", — говорит он.

Эпидемия спровоцировала в Италии бум волонтерства. В Ломбардии в первые же дни стать добровольцами захотели в 10 раз больше людей, чем было нужно, но потом пригодились все.

Это тысячи частных инициатив, абсолютно разных: от простого, но вкусного "шеф-повара на линии" до высокой кухни — элитный ресторан Cracco теперь готовит еду для временного госпиталя, который построили за рекордные 10 дней. Или, например, "Городские ангелы".

"Вам кусок пиццы? Вот этот? — Да, спасибо! Хорошего вам дня", — говорит волонтер.

Сегодня "Ангелы" приехали в Бергамо, самый тяжёлый по коронавирусу регион, где помощь нужна не только больницам — абсолютно всем. Накормив обедом нуждающихся, волонтеры отправились в полевой госпиталь, который начнёт принимать больных в ближайшие дни. Они будут работать и здесь.

"Вот эти палаты все уже готовы. Это жёлтая зона, здесь будут готовится препараты и вот так — через окошко — передавать в красную зону", — поясняет Джанчинто Гиамбеллини, президент объединения малых предприятий Бергамо.

В отделениях интенсивной терапии оборудование устанавливали российские специалисты. Никогда ещё русский язык не был так популярен в Бергамо.

"Я живу в Бергамо, но учусь в Милане, но сейчас дома, потому что я волонтёр", — говорит по-русски Мелания.

А началось все полтора месяца назад здесь. Теперь всему миру известен ломбардийский городок Кодоньо, где был обнаружен "пациент № 1". После того, как стало ясно, что началась эпидемия, он был отрезан от внешнего мира карантином. Это была первая в Италии "красная зона", в которую попали 15.000 жителей.

Заболевали семьями, например, как у психолога Эдоардо Савольди. От коронавируса три недели назад умер его отец. Положительный тест был и у самого Эдуарда, но теперь все в порядке, и он спасает других.

"Многие люди из-за карантина в глубочайшей депрессии, страхе, воспринимают эпидемию как наказание", — говорит Эдуардо Савольди, психолог.

Как раз сейчас я нахожусь в Кодоньо. Но как мне удалось сюда проникнуть? Всё просто. В один прекрасный день заражения прекратились, власти на радостях разблокировали город, но вскоре стало ясно, что это была плохая идея.

Коронавирус вернулся: сразу 10 случаев. Так что это ясный ответ участникам полемики о том, не пора ли постепенно снимать жесткие ограничения. Нет, не пора, сообщил премьер Конте и продлил карантин как минимум до 13 апреля.

"Мне очень жаль, что один из самых любимых праздников — Пасху — мы проведём в изоляции. Но мы не можем позволить себе сейчас послабления, иначе заплатим двойную цену", — отметил Конте.

Но новые кадры из Генуи, Рима, Неаполя свидетельствуют, что для многих карантин – пустой звук.

Небольшую "амнистию" вдруг объявило МВД — позволило гулять с детьми на расстоянии до 200 метров от дома. Что тут началось! Мэры и губернаторы со всех сторон набросились на министерство.

"Я надеюсь, что граждане проигнорируют этот сумасшедший и безответственный циркуляр, останутся дома и найдут чем занять своих детей", — сообщил Фабрицио Сала, вице-губернатор Ломбардии.

"Потерпите, оставайтесь дома, только так мы справимся" — призывы к итальянцам остаются неизменными, а цифры последних дней дают робкую надежду на выздоровление страны. Каждый день Италия ждёт чуда, что число смертей и заражений резко пойдёт вниз.

Чуда, похожего на то, что произошло в Генуе, где из больницы выписали 102-летнюю Италику Грондону. Бабушку Лину называют "бессмертной" — в детстве она перенесла "испанку" и вот теперь коронавирус. Секрет Италики, которая всегда любила танцы и вкусно поесть, теперь будут разгадывать ученые-вирусологи.