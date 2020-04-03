Жителям Владикавказа раздают дезинфицирующие средства и медицинские масти

03.04.2020, 23:42, Новости дня

Власти Владикавказа начали бесплатную раздачу жителям города дезинфицирующих средств и медицинских масок. Одновременно сотрудниками местной администрации и депутатами ведется разъяснительная работа, проводится дезинфекция мест общественного пользования.

К настоящему времени во Владикавказ создано уже 16 ситуационных штабов, основная задача которых – обеспечить максимальный охват всех социально уязвимых категорий граждан и оказать адресную помощь, а также получать своевременную и объективную информацию с мест, передает ТАСС.

В Северной Осетии подтверждены уже четыре случая заражения коронавирусом COVID-19, 669 жителей республики находятся в в режиме самоизоляции остаются, сняты с режима 620 человек.

По состоянию на 3 апреля в РФ зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Наибольшее число случаев инфицирования в Москве -2 923. По данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, скончались 34 человека.