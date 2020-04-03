 

Минская “Юность” в девятый раз выиграла чемпионат Белоруссии по хоккею

03.04.2020, 23:42, Новости дня

В пятом матче финальной серии чемпионата Белоруссии по хоккею минская "Юность" на льду домашней "Чижовка-Арены" в овертайме обыграла "Шахтер" из Солигорска со счетом 3:2.

У победителей дубль оформил Станислав Лопачук (9-я, 37-я минуты) и единожды отличился Владислав Еременко (68), а у гостей шайбы забросили Александр Жидких (21) и Роман Крикуненко (56).

Первые четыре игры завершились тремя победами "Юности" (5:1, 2:1 ОТ, 3:0) и одной викторией "Шахтера" (3:2). Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу столичной команды.

Таким образом, минчане стали чемпионами страны во второй раз кряду и в девятый – в истории. Ранее они выигрывали золотые медали лиги в 2004-м, 2005-м, 2006-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2016-м и 2019-м годах.



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