 

Ученые рассказали о горячем и холодном способе приготовления кофе

03.04.2020, 23:35, Новости дня

Специалисты выяснили, как холодный способ заваривания кофе меняет его химические характеристики.

Во время процесса холодного заваривания молотый кофе смешивают с холодной водой и выдерживают в течение двух дней в холодильнике. Далее напиток можно подавать и холодным, и горячим.

Во время горячего заваривания кофе смешивается с кипящей водой и кипит в течение нескольких минут. Эксперты обнаружили, что напиток, который приготовлен горячим способом, содержит больше антиоксидантов и считается более полезным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Лукашенко заявил о переживаемом Белоруссией пике коронавируса

03.02 / Зарплату Кокорина понизили до МРОТ

25.02 / Индонезия потратит 742 миллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса

17.02 / “Сумашедший объем денег”. Глава “Укравтодора” рассказал, сколько средств выделят на дороги в этом году

24.03 / Япония предложила перенести Олимпиаду

13.03 / Захарова прокомментировала нападение на Сивохо в Киеве

26.03 / Отдохнувшего в ОАЭ на фоне пандемии главу Кунгура отправили в отставку

31.03 / Из больницы в Коммунарке выписали 19 излечившихся от коронавируса

19.02 / Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

08.03 / Власти Москвы грозят сроком до 5 лет колонии тем, кто нарушит режим карантина по коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска