Ученые рассказали о горячем и холодном способе приготовления кофе

03.04.2020, 23:35, Новости дня

Специалисты выяснили, как холодный способ заваривания кофе меняет его химические характеристики.

Во время процесса холодного заваривания молотый кофе смешивают с холодной водой и выдерживают в течение двух дней в холодильнике. Далее напиток можно подавать и холодным, и горячим.

Во время горячего заваривания кофе смешивается с кипящей водой и кипит в течение нескольких минут. Эксперты обнаружили, что напиток, который приготовлен горячим способом, содержит больше антиоксидантов и считается более полезным.