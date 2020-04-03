Ученые рассказали о горячем и холодном способе приготовления кофе
03.04.2020, 23:35, Новости дня
Специалисты выяснили, как холодный способ заваривания кофе меняет его химические характеристики.
Во время процесса холодного заваривания молотый кофе смешивают с холодной водой и выдерживают в течение двух дней в холодильнике. Далее напиток можно подавать и холодным, и горячим.
Во время горячего заваривания кофе смешивается с кипящей водой и кипит в течение нескольких минут. Эксперты обнаружили, что напиток, который приготовлен горячим способом, содержит больше антиоксидантов и считается более полезным.
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