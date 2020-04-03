Выяснилось, что грызуны способны менять выражения мордочек

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03.04.2020, 23:35, Новости дня

Ученые выяснили, что животные способны выражать эмоции и первыми описали выражения мордочек грызунов.

Изучение эмоций мышей позволяет специалистам анализировать механизмы, с помощью которых эмоции генерируются и обрабатываются в мозге. С выражением мордочки мыши ученые смогли связать пять эмоциональных состояний. Эксперты идентифицировали: страх, боль, тошноту, отвращение и удовольствие.

С помощью компьютерного анализа выяснилось, что мыши, которые пробовали раствор сахара, демонстрировали радостное выражение. Когда грызуны, пробовали соленый раствор, они демонстрировали отвращение. По мнению ученых, эмоции, которые они обнаружили у грызунов, это результат воздействия на определенные области мозга.



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