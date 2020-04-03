 

Путин поручил организовать поэтапный допуск на дороги беспилотных автомобилей

03.04.2020, 23:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей.

«Правительству… с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст поручения президента по итогам встречи главы государства с ведущими российскими инвесторами.

Срок исполнения – 31 мая 2020 года.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных машин.



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