Газета La Stampa объяснила нападки на Россию за помощь Италии

03.04.2020, 23:30, Новости дня

Главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.

Он заявил, что страны являются союзниками в борьбе с коронавирусом, но «разделяют разные ценности и по-разному самоидентифицируются». По его словам, Вторая мировая война продемонстрировала важность альянса стран, «в том числе с разными ценностями», передает ТАСС.

Как сообщил Молинари, Италия «положительно и с благодарностью» отреагировала на помощь со стороны России, но при этом высказывались опасения, «причем не только итальянцами», из-за «возможности присутствия разведчиков среди задействованных в миссии военных».

По словам Молинари, газета «написала как о факте прибытия помощи, так и об имеющихся опасениях на этот счет».

«Все – в соответствии с правом на изложение фактов», – сообщил он.

Напомним, что в материалах издания речь шла не только о «разведчиках». Так, La Stampa написала, что 80% поставленной Москвой техники якобы не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции».

Минобороны заявило, что, прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, газета «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников».