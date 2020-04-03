 

Кадыров объявил о введении в Чечне режима «стоп движение»

03.04.2020, 23:30, Новости дня

С 3 апреля в Чечне введен режим «стоп движение», сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что в Чечне не вводили комендантский час, передает ТАСС.

«Комендантский час мы не имеем права вводить», – сказал Кадыров, сообщив, что введен режим «стоп движение».

По его словам, это необходимо для «очищения улиц, городов и сел», чтобы «техника работала спокойно» – по вечерам и ночью спецтехника обрабатывает улицы дезинфицирующим раствором.

Напомним, в Чечне в целях борьбы с распространением коронавируса вводится запрет выходить ночью на улицу – было решено «запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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