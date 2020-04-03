Мнение: В России из-за безработицы все резко захотят работать!

03.04.2020, 23:28, Разное

Как меня за последние пару-тройку дней зае… замучали доморощенные бизнесмены – это просто атас. Ведь, во-первых, действительно, мы пока сидим только неделю дома, может дойдет до конца апреля, а может и не дойдет – это зависит от многих факторов, в том числе, от дебилов, которых реально надо САЖАТЬ – за нарушение карантина – вот тут я жду реальных сроков, потому что видать иначе не дойдет до идиотов. НО.

Эй, пизнесмены – скажите мне, а чо – поменялось?

Вот РОВНО год назад я лично предлагал людям, пока еще до всяких вирусов занимался своей мелкой торговлей, которая накрылась далеко не из-за болячек, а потому что задавили с одной стороны большие молы, а с другой Интернет – своим сотрудникам ПОРАБОТАТЬ. У нас как раз увольнялась барышня и я предложил, май месяц, остальным – чуть больше работать, зато разделив лишнюю, считай, ставку, получить сразу на 30% прибавку. Угадаете с одного раза ответа? Хрен, не угадаете.

Мне сказали, что СКОРО ЛЕТО и ОНИ ХОТЯТ ОТДОХНУТЬ. Поэтому пускай работает дурачок руководитель, Путин и трактор. И это – вы еще не пытались набрать персонал, причем – хоть на 16 т.р. хоть на 150 т.р.

Проблемы будут, но они – будут везде, а у нас еще не все так плохо. К тому же, мать вашу, почему нытье и советы дают либо: 1) оппозиционные клоуны, которые живут с донатов, как Навальный, либо: 2) типа патриотические товарищи, которых самих надо обнять и плакать? Если ты, бл, такой умный – чо не богатый, как говорят американцы, у которых 10 млн уже заявки подали на пособие по безработице? Кстати, тупые победители Святого Майдана уже мне пишут, что зато в США – можно пособие получить и жить, ничего не делая. Ну да, ну да. Вот уж чья бы корова мычала, так это свидомитов – мы прекрасно помним, как вас сейчас повыгоняли что из Польши, что откуда еще.

Так что – работа будет, но, проблема, надо будет – работать, зараза! А это, конечно, уже совсем другое – так мы не договаривались.

Ну, ок. Ныть в Интернете, подбухивать и бить себя пяткой в грудь, что Путин виноват, что ты мудак в седьмом поколении – это, конечно, выход. Вы там держитесь!

Счастья вам.