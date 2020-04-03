 

Майкл Карпентер: доставка Россией медгруза в США – часть пропагандистской кампании Кремля

03.04.2020, 23:20, Новости дня

30 марта Российский военный самолет с 60 тоннами медицинского оборудования прибыл в США. «Антонов-124» приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке – эпицентре вспышки коронавируса в Америке. Среди доставленных предметов – маски, аппараты искусственной вентиляции легких.

На следующий день – 31 марта – пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москвой «на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты», цитируют его российские медиа.

«Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера. Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент (России Владимир Путин) исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», – заявил Песков.

На следующий день – 1 апреля – Госдепартамент выступил с заявлением, в котором отметил, что Вашингтон оплатил поставку медицинского груза.

«По результатам телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, Соединенные Штаты согласились закупить необходимые медикаменты, включая аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, у России. Они были переданы Федеральному агентству США по управлению в чрезвычайных ситуациях 1 апреля в Нью-Йорке», – говорится в сообщении.

МИД России 2 апреля выступил с заявлением, в котором отметил, что половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина – американской стороной.

Вместе с тем, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, в интервью агентству Reuters на условиях анонимности заявил, что США полностью оплатили поставку медицинского груза.

«Соединенные Штаты закупают эти принадлежности и оборудование, как и в случае с поставками из других стран. Мы благодарны России за то, что она продает нам эти товары по цене ниже рыночной», – цитирует его агенство Reuters.

Точную стоимость закупки источник не уточнил. В Госдепартаменте дальнейших разъяснений не дают.

В прошлом месяце американское внешнеполитическое ведомство призвало своих дипломатов во всем мире запрашивать медикаменты в стране пребывания.

Хезер Конли, вице-президент американского Центра стратегических и международных исследований, отмечает, что предоставление Россией гуманитарной помощи будет использоваться Кремлем для своих собственных целей.

«Когда страны сталкиваются с чрезвычайной ситуацией, обычно эти предложения доброй воли предназначены для создания более благоприятных условий. Но, с другой стороны, Кремль, безусловно, может использовать это как демонстрацию того, что Соединенные Штаты не очень хорошо справляются с кризисом», – заявила Хезер Конли Русской службе «Голоса Америки».

Эксперт вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» Брайан О’Тул (Brian O’Toole, Atlantic Council), в прошлом работник Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов США, занимающееся санкционной политикой) подчеркивает, что стремление США приобрести аппараты ИВЛ в нынешний кризис понятно, однако, если на их приобретение у концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) не было получено специального разрешения, то США «могли нарушить свои собственные санкции».

«Скорее всего мы имеем дело с недостатком внутренней координации, – считает Брайан О’Тул. – Но это символизирует об ошибках администрации в отношении налаженности процесса и принятия решений. Случайная ошибка, можно так сказать, которая дает Путину победу в пиаре».

Майкл Карпентер – бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, а ныне директор центра Байдена университета Пенсильвании считает, что поставка медицинского груза была частью пропагандистской кампанией со стороны России.

«​Цель помощи состояла в том, чтобы это выглядело как гуманитарный жест, что само по себе хорошо. Проблема в том, что поставленный груз будет более необходим в России, чем здесь. Я думаю, что это прекрасно, что страны оказывают гуманитарную помощь другим странам. Но в этом случае есть скрытый мотив. Давайте будем честными в этом. Это были действия, согласованные между президентом Трампом и президентом Путиным в их телефонном разговоре. Я до сих пор ломаю голову над тем, как президент Трамп снова дал так легко себя обмануть Путину, когда согласился на эту помощь»​.

Майкл Карпентер добавляет, что США, в свою очередь, ежемесячно поставляют помощь в разные страны, но не поднимают вокруг этого пропагандистскую шумиху.

Он напомнил, что свое время одна из крупнейших операций подобного плана была проведена в Юго-Восточной Азии, которая пострадала от разрушительного цунами.

  • Александр Яневский

    Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной.

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  • Данила Гальперович

    Репортер Русской Службы «Голоса Америки» в Москве. Сотрудничает с «Голосом Америки» с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и «Радио Свобода». Специализация – международные отношения, политика и законодательство, права человека.

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  • Валерия Егисман (Valeria Jegisman)

    Журналист «Голоса Америки». До этого работала в международных неправительственных организациях в Вашингтоне и Лондоне, в русскоязычной версии эстонской ежедневной газеты “Postimees” и в качестве пресс-секретаря МВД Эстонии. Интересы – международные отношения, политика, экономика

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