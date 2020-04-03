Коронавирус «заразил» системы жизнеобеспечения

03.04.2020, 23:17, Разное

Коронавирусная инфекция изменила привычный уклад жизни, быт и мышление людей.

Если вначале кто-то относился к распространению этого опасного заболевания с усмешкой, то сейчас все, наконец-то, начинают понимать серьёзность нависшей над нами опасности. Тысячи умирающих в различных странах пациентов в день, опустевшие города и карантины – конец всего этого пока не обозрим. Наша комфортная, увлекательная жизнь неожиданно превратилась в гонку на выживание – найти продукты, заказать маски и антисептики и хоть как-то более-менее наладить жизнь в карантине, продлённом решением правительства до 30 апреля. И это проблемы отдельно взятого человека и семьи. Сложно даже представить с решением каких проблем сталкиваются государственные структуры, чтобы «пережить» вирусную инфекцию в государственном масштабе и не дать экономике уйти в глубокую рецессию.

Похоже, что каждый все –таки понял, что опасность может подстерегать везде и всюду. Даже гордость ВМС США – авианосцы с ядерными установками, защищенные, казалось бы, от любых внешних угроз — оказались уязвимы для коронавируса. Согласно опубликованным данным число зараженных на борту авианосца «Теодор Рузвельт» составляет 282 человека. Капитан потребовал обеспечить изоляцию всего экипажа, а это в общей сложности 3200 человек, – чтобы предотвратить рост смертности на борту. Одновременно поступила информация о заражении коронавирусом экипажа авианосца «Рональд Рейган», находящегося у берегов Японии, и увольнении командира авианосца за просьбу об экстренней помощи.

На фоне картины распространения коронавируса и его последствий приходят мысли о хрупкости человеческой жизни в мире со множеством опасностей и болезней. Природа как будто мстит человеку за неразумное и даже преступное поведение на Земле. Столь быстрое распространение коронавируса по всей планете можно смело оценить, как война за право выжить и жить на Земле. Введение даже не очень продолжительного карантина способно нанести экономике такой удар, от которого многие страны нескоро оправятся.

Мы далеки от представления картины апокалипсиса, и есть, безусловно, уверенность, что правительственные структуры мирового сообщества найдут правильные решения, и первые позитивные результаты борьбы с коронавирусом делают эти убеждения обоснованными. Но важно всегда воспринимать картину объективно и понимать, какие процессы экономической жизни сейчас особенно подвержены опасности.

Объективное мнение высказывает один из предпринимателей, инновационная деятельность которого именно сегодня приобретает поистине важнейшее глобальное значение, Нам удалось взять интервью. Хольгер Шубарт, СЕО Neutrino Energy Group – компании, которая заявила о создании автономных децентрализованных источников тока, работающих под воздействием невидимого спектра космического и других искусственных видов излучения, отвечает на наши вопросы.

Г-н Шубарт, охарактеризуйте сложившуюся ситуацию в мире?

Шубарт. Сегодня мы столкнулись с ситуацией, которую никогда даже не могли себе представить. На самом деле это затронуло весь мир, и основная проблема на данный момент в том, что никто не может реально помочь другому, потому что везде нарушены экономические структуры и системы, вся экономика находится в тяжелейшей рецессии. Я думаю, что РФ может даже позитивно воспользоваться сейчас этой ситуацией, потому что Ваша страна в результате экономических санкций, которые я всегда отвергал, научилась полагаться только на собственные внутренние ресурсы.

Необходимо использовать все шансы и сделать свой собственный мир и экономические структуры государства независимыми и самодостаточными. Тем не менее, современное мировое сообщество настолько в целом зависит друг от друга, что существующие механизмы могут функционировать только в течение нескольких недель или месяцев, но в последствии существует опасность, что жизнеобеспечивающие системы также нарушатся.



Holger Thorsten Schubart, CEO Neutrino Energy Group

Фотограф Максим Новиков

Какие именно экономические процессы Вы имеете ввиду?

Одной из важнейших предпосылок выживания во время кризиса является бесперебойное энергоснабжение. От этого зависит обеспечение жизнедеятельности человека и шансы на скорейшую победу над эпидемией. Что означают зависимости? В настоящий момент мы видим зависимость от других стран. Мы видим, что те страны, которые обеспечивали нас определенными товарами, сегодня не могут их поставить. Мы занимаемся энергией, и, конечно, существуют аналогичные зависимости в области энергетики. Цепочки поставок энергии сегодня работают точно так же, как цепочки поставок товаров. Цепочки поставок, а именно электросети, преобразующие энергию в тот вид, в котором мы её потребляем. Она произведена, транспортирована и теперь доступна непосредственно для потребителей.

Сбои работы электростанций могут привести к отключению электроэнергии. Так как электросети в Европе синхронизированы, то отключение электроэнергии в Германии, например, может привести к аварии во Франции, Австрии или Испании, где могут произойти полные сбои в поставках электроэнергии. Это может привести к так называемым цепным реакциям отключения в электросетях и приведёт к соответствующим отключениям по всей Европе»

В подтверждение слов немецкого бизнесмена аналитически – информационный портал WELT.DE сообщает, что крупные энергетические компании Германии изолируют своих сотрудников на рабочих местах, чтобы исключить риск для энергоснабжения

Так, например, E.on контролирует электрические сети общей протяженностью 350 000 км в Германии. Компания E.on, владеющая крупными региональными сетевыми операторами, такими как Avacon, Edis, Bayernwerk и HanseWerk, имеет долю рынка около 19 % в электросети. По всей Европе E.on обеспечивает электричеством, газом и теплом более 50 миллионов домохозяйств. На сегодняшний день более 30 сотрудников инфицированs коронавирусом covid-19 на 75 000 сотрудников E.on в Европе.

Специалисты, работающие в критических точках сетевых операций, в будущем будут жить на своих рабочих местах, чтобы свести к минимуму количество внешних контактов и риск вирусного заражения. Йоханнес Тейссен, генеральный директор крупнейшего немецкого оператора электросетей E.on, рассказывает, что «речь идет о нескольких сотнях сотрудников», которые будут «изолированы».

Приготовления к изоляции сотрудников также ведутся другими крупными региональными сетевыми операторами, как EWE на северо-западе Германии. Операторы крупных систем передачи Tennet, Amprion, 50 Hertz и TransnetBW, которые отвечают за эксплуатацию сетей сверхвысокого напряжения, уверяют, что сотрудники в диспетчерских и технических службах, которые абсолютно необходимы для поддержания сети, «имеют особые условия». «По сути, мы обеспечены в наших диспетчерских пунктах всем необходимым для всех чрезвычайных ситуаций, намного превышающих текущую угрозу от коронавируса. Мы также готовы к дальнейшему обострению ситуации, как, например, комендантский час, чтобы поддерживать бизнес и системные операции».

Господин Шубарт, этих мер достаточно, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение?

Шубарт. Я уверен, что нет. Актуальная эпидемиологическая и экономическая ситуация в мире ставит вопрос о реформировании системы электрогенерации и электроснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций, как при эпидемиях, землетрясениях или даже военных действиях. Современные густонаселённые мегаполисы и крупные города не смогут прожить даже сутки без надёжного и бесперебойного электроснабжения. Поэтому нужны сверхнадёжные автономные источники электроснабжения для каждого дома, для каждой отдельной квартиры. Такие источники электроэнергии должны быть изготовлены на новейших достижениях научной мысли, без использования ископаемого топлива и быть очень компактными. Именно эти критериям отвечает Neutrinovoltaic технология, разработанная немецко-американской компанией Neutrino Energy Group.

Разработка Neutrinovoltaic технологии нашей компании источников постоянного электрического тока призвана постепенно заменить электрогенерацию, основанную на сжигании ископаемого топлива, и перевести электромобили на нейтринные источники тока. В ближайшие пару лет мы планируем выйти на коммерческой рынок с первыми серийными образцами таких источников, но их широкое внедрение подразумевает создание тысяч, а может даже десятков тысяч образцов источников различных выходных характеристик и габаритных размеров. Мы сами не в состоянии производить всю линейку таких источников тока. Наше видение широкого внедрения разработки Neutrinovoltaic заключается в том, что сами производители приборов, электромобилей, энергетические компании и т.д., приобретая у нас лицензию, сами будут изготавливать источники постоянного тока, которые будут встроены в выпускаемые ими изделия. Те, кто первыми внедрит нашу разработку, получат несомненное преимущество на рынке. Кстати, возможно, кто-то из бизнесменов решит построить предприятия, которые будут выпускать широкую номенклатуру нейтринных источников постоянного тока, переговоры мы тоже ведем в настоящее время.

Наглядную демонстрацию работоспособности технологии, мы сделали доступной для зрителей во время интервью Джо Конраду, ведущему немецкого телевизионного канала Bewusst.tv. В связи с большим интересом к нашей разработке со стороны русскоязычной аудитории мы перевели это интервью на русский язык, с которым можно познакомиться здесь.

Актуальная ситуация – это новые шансы для внедрения Вашей технологии?

Основным аспектом для нас является сейчас автономность наших источников энергии – эти нейтринные энергетические элементы “Neutrino Inside” позволят работать электрическим приборам и оборудованию совершенно независимо от наличия электрической сети. Подобная схема электроснабжения позволяет создать комплексную систему беспроводного электроснабжения при генерации энергии практически из окружающей среды. Neutrino Energy Group работает над комплексной системой электроснабжения без розеток и электрических проводов. Мы работаем над технологией, которая функционирует на основе децентрализованного автономного энергоснабжения. Это означает, что каждое домашнее хозяйство, каждое электрическое устройство не зависит от электрической сети, не зависит от розетки. Для нас это значит одно: нас этот кризис заставляет работать еще интенсивнее. Мы считаем, что энергоснабжение в течение следующих нескольких лет и ближайших десятилетий должно быть полностью децентрализованным, автономным и без сжигания ископаемого топлива.

Именно сейчас в условиях кризиса наша огромная научная команда и я лично, ставим перед собой задачу внедрить нашу разработку как можно быстрее, чтобы быть готовым к возможным дальнейшим неизбежным кризисам. В настоящее время мы можем только надеяться, что сетевые операторы и существующие системы энергоснабжения будут продолжать работать надёжно и не будет больших аварий.



Объективно оценивая преимущества новой технологии, необходимо отметить, что, создание системы электроснабжения в будущем, предлагаемое компанией Neutrino Energy Group и основанной на Neutrinovoltaic технологии, будут не страшны никакие внешние катаклизмы. Но прежде всего, “технология Neutrinovoltaic направлена на гражданские потребности населения, создана для людей, которые хотят жить гармонично и миролюбиво – так, чтобы короткий отрезок жизни, отведённый каждому человеку, был потрачен на мирную жизнь, на воспитание детей, на гармонию с природой. Больше света всем, держитесь – жизнь каждого из нас бесценна на этой Планете!» – обращается к нам в заключении своего интервью Хольгер Шубарт, искренний друг России.