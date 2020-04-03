Ольга Серябкина в латексном костюме представила клип на песню “Что же ты наделал”

03.04.2020, 23:17, Разное

Ольга Серябкина порадовала поклонников новым клипом, снятым на песню “Что же ты наделал”. В видеоролике знаменитость появилась в латексном костюме и корсете из “жидкого металла”.

Ольга Серябкина опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, в котором пояснила фанатам о премьере клипа. Экс участница группы SEREBRO в очередной раз сумела воплотить в кадре эротичные образы и продемонстрировать чувство стиля. На этот раз певица решила удивить аудиторию, появившись в обтягивающем латексном костюме, который очень понравился почитателям ее творчества. Они начали писать комментарии звезде, расхваливая её новую работу. Известно, с недавних пор артистка выступает уже не под руководством своего многолетнего продюсера Макса Фадеева, теперь она самостоятельно руководит своей карьерой и творческим развитием. Именно ей принадлежит видеоряд, в котором зрители увидели новый концептуальный образ кумира.

Фанаты по достоинству оценили ролик, опубликованный в видеохостинге YouTube, и тот начал быстро набирать просмотры и одобрительные лайки. Некоторые также подчеркнули, их порадовал тот факт, что Ольга Серябкина выступила в этой песне не под псевдонимом MOLLY, а под собственным именем.