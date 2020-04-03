 

Бурджанадзе призвала приостановить односторонние санкции

03.04.2020, 23:16, Новости дня

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе высказала сожаление в связи с тем, что ее страна оказалась в списке государств, которые на Генассамблее ООН сорвали принятие российского проекта по борьбе с коронавирусом, подразумевавшего в том числе отказ от торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас есть серьезные претензии к России, в первую очередь по вопросам Абхазии и Южной Осетии. Но когда от коронавируса во всем мире страдают простые люди, политика отодвигается на второй план», – сообщила она газете ВЗГЛЯД.

«Неправильно в такое время сохранять санкции против любого государства», – отметила она.

Как сказала Нино Бурджанадзе, «хотя бы на время можно отказаться от санкций или ослабить их. Жаль, что Грузия не сделала шаг доброй воли, несмотря на все претензии к России».

Против российского проекта выступили Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС.

Ранее в постпредстве РФ при ООН назвали страны, которые сорвали консенсусное принятие Генассамблеей ООН российского проекта резолюции по борьбе с коронавирусом. В их числе были Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС.

Россия в своем проекте предлагала признать координирующую роль Всемирной организации здравоохранения, помочь наиболее пострадавшим странам, а также отказаться от «торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций».



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