Политолог объяснил назначение нового врио губернатора Камчатки

03.04.2020, 23:16, Новости дня

«Имидж и репутация Камчатского края теперь будут преображаться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя назначение на должность врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Назначенный на Камчатку Владимир Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов». Это становится одним из обязательных критериев для того, чтобы кандидатура попала в кадровый резерв и на рассмотрение президенту России», – рассказал политолог Марат Баширов.

По его словам, у Солодова есть опыт работы с дальневосточными территориями. «Он работал председателем правительства Якутии, что само по себе ценно. Поэтому для него работа в сложных климатических условиях – не новость. Он хорошо понимает структуру экономики таких регионов, как Камчатский край и Якутия. Там много добывающих предприятий, которые работают с недрами. Поэтому Солодов может сразу заниматься регионом, понимания, какие именно вопросы имеют приоритетное значение», – сказал Баширов.

«Думаю, имидж и репутация Камчатского края теперь будут преображаться. Мы все мечтаем там оказаться и посмотреть красоты этих мест. Но мы понимаем, что многое зависит от региональной власти, которая должна помогать малому и среднему бизнесу в области тузизма», – считает собеседник.

Политолог также отметил, что сейчас главное – это борьба с распространением коронавируса. «В этом плане Камчатка не имела баланса между теми мерами, которые ограничивают коронавирус, и теми, которые не препятствует развитию бизнеса. Солодову придется найти этот баланс», – заключил эксперт.

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края» и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Владимира Солодова.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.