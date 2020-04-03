 

Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года

03.04.2020, 23:01, Разное

Пока Китай рапортует о новых выздоровевших и отмечает лишь единичные случаи заражения, весь остальной мир такими успехами похвастаться не может. Статистика показывает, что во многих странах пик эпидемии пока не наступил.

В России власти приняли решение снизить риск неконтролируемого роста числа заразившихся коронавирусом с помощью введения продолжительного режима самоизоляции. Последние новости и статистика показывает, что говорить о скорой победе над болезнью не приходится.

Благоприятный сценарий

Одной из последних новостей о коронавирусе на сегодня является сообщение Министерства здравоохранения России. В ведомстве отметили, что распространение заболевания в стране проходит по благоприятному сценарию: экстренные меры, принятые правительство, помогают сдерживать рост заболевших.

Обнадежили и в Банке России. В заявлении ведомства говорится, что удар по экономике из-за коронавируса и падения цен на нефть будет тяжелым, но уже во втором полугодии 2020-го ситуация начнет выравниваться, сообщает РИА Новости.

Коронавирус в Москве

В городе продолжает действовать карантин. Информация о том, по каким правилам функционируют новые санитарно-эпидемиологические нормы и какая ответственность грозит за их нарушение, постоянно обновляется. Актуальную картину показывают последние новости.

  • Заболели – 2923,
  • Умерли – 20,
  • Выздоровели – 168.

Коронавирус в России

Региональные власти продолжают вырабатывать индивидуальные стратегии поведения в условиях распространения коронавируса в России. Свои предложения они должны будут представить на согласование Владимиру Путину.

  • Заболели – 4149,
  • Умерли – 34,
  • Выздоровели – 281.

Коронавирус в мире

  • Заболели – 1016000,
  • Умерли – 53200,
  • Выздоровели – 212535.

Статистика на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква2923
20168Россия414934281Италия1105741315516847Весь мир101600053200212535

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