Знаменитый дизайнер умер от коронавируса

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03.04.2020, 23:00, Разное

Итальянский дизайнер Серджио Росси скончался на 85-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, сообщает издание Vogue. Другие подробности не раскрываются.

Напомним, Серджио Росси создал одноименную компанию по пошиву женской обуви в 1951 году. Уже в 60-х годах марка приобрела большую популярность среди потребителей и перешла в категорию люкс, передает РИА Новости.



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