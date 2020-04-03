Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса

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03.04.2020, 22:53, Новости дня

Итальянской дизайнер Серджио Росси умер 2 апреля из-за коронавируса, сообщили СМИ.

Как передает телеканал «З60», Росси умер в городе Чезена на 85-м году жизни. До этого дизайнер несколько дней находился в больнице.

Предполагается, что причиной смерти могли стать осложнения от COVID-19. Чезена находится на севере Италии. Именно там зафиксировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусом.

«Он был нашим духовным лидером, каковым и остается сегодня», – сообщил гендиректор компании Sergio Rossi Риккардо Шиутто.

Серджио Росси создал компанию по пошиву женской обуви 1951 году. Ремеслу он научился у своего отца. Журнал Vogue написал, что в 1960-х годах марка Sergio Rossi завоевала сердца покупателей. Она стала ассоциироваться у них с классическим дизайном и итальянским качеством. До 2015 года французская корпорация Kering была владелицей бренда.

Росси сотрудничал с модными домами  Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaia.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900 тыс. 306. От коронавируса в мире кончались 45 тыс. 693 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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