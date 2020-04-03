Эксперты рассказали о знаменитостях, ставших жертвами анорексии

03.04.2020, 22:53, Разное

Анорексия – модное заболевание среди звезд, которые мечтают покорить мир идеальной фигурой. Изнуряя свое тело диетами или огромными физическими нагрузками, они приходят к болезни.

Ли Энн Раймс в определенный период своей жизни показалась зрителям в белом платье, которое висело на ней, как на пополневшем скелете. Сейчас знаменитость изменилась, оставила бокс и не мучает свое тело тренировками, больше не ест в день два пончика вместо обеда и ужина.

Скандальная звезда Эми Вайнхаус в свои лучшие годы выглядела очень хорошо и имела приятные формы. Но позже страсть к спиртным напиткам и запрещенным препаратам лишила ее силы воли, так звезда решила худеть и получила анорексию и булимию.

Николь Ричи в детстве была упитанной девочкой, поэтому уже став взрослой, решила худеть. Звезда лишилась почти 30 килограмм, при этом получив анорексию и превратившись в «скелет». Но сильный характер помог ей поменять свое отношение к жизни, а материнство помогло побороть болезнь. После рождения детей тело актрисы обрело красивые формы.

Миша Бартон в 2000-х годах увлекалась борьбой с собственным весом. Модель убрала обед, ужин, иногда и завтрак, а вместо этого принимала таблетки и занималась фитнесом. Знаменитость не признавала проблему, но сейчас она далека от стройной фигуры, но выглядит счастливой.

Анджелина Джоли периодически добровольно голодала, что чуть не привело ее к анорексии. Она часто отрекалась от еды ради роли в кино, и с ней даже случались голодные обмороки. Но актриса стала бороться с заболеванием и смогла вернуться к здоровому образу жизни.

Кейт Босуорт испытала в своей жизни вероломное предательство любимого, что стало для нее настоящим ударом. Началась депрессия, она думала, что очень полная, стала принимать таблетки для похудения. После выхода на публику общество поняло, у Кейт Босуорт начинающаяся анорексия, но через год она одолела болезнь.

Тара Рид худобу списывала на генетику, но никто не хочет в это верить. Ходят слухи, что 44-летняя актриса впадает в крайности: то голодает, то много ест. На внешность звезды это не оказывает влияние, она остается болезненно худой.

Алегра Версаче попадала в больницу с весом 32 килограмма, доктора ели спасли ее. Бизнесвумен увлекалась диетами, что привело к болезни. Но благодаря семье знаменитость анорексию поборола.

Тори Спеллинг также имела проблемы с весом. После родов кинозвезда очень похудела, что стало походить на анорексию, с чем она и попала в клинику. Сейчас актриса вернулась к здоровому образу жизни и с улыбкой вспоминает трудности.