Собянин сказал, как Москва может избежать введения пропускного режима

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03.04.2020, 22:53, Новости дня

Чтобы не дойти до введения в Москве пропускного режима, жители должны вести себя ответственно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

«У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, судя по тому, как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решило расслабиться», – приводит его слова ТАСС.

Ситуация, однако, изменилась. На этой неделе «граждане ведут себя очень и очень корректно и выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством», отметил Собянин.

«Поэтому я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима», – сказал мэр, призвав москвичей продолжать вести себя ответственно, чтобы в столице «не дошли до этого порога».

Он сообщил также, что в объявленные в связи с коронавирусом нерабочие дни в Москве ходить на работу продолжают около трех миллионов человек. В нынешней ситуации это нормально.

«Мы видим достаточный баланс: у нас около трех миллионов человек находятся на рабочих местах. Работают органы госвласти, ЖКХ, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия», – сказал он.

«Таким образом, в Москве соблюден баланс, когда две трети работают, но значительная часть находится на дистанционной работе», – объяснил градоначальник.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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