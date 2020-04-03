В ОНФ поступили жалобы на нарушение трудового законодательства в связи с режимом нерабочих дней

03.04.2020, 22:48, Новости дня

На «горячую линию» во вопросам соблюдения трудового законодательства поступают вопросы и жалобы на тему разногласий работодателя и работника, а также нарушения прав работника во время режима самоизоляции, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин. Так он прокомментировал начало работы юридической онлайн-консультации для граждан.

«По вопросам в области трудовых отношений дают консультации наши волонтеры-юристы, сотрудники предприятий, кадровики, студенты старших курсов юридических факультетов вузов», – рассказал руководитель совместного проекта АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Помощь в подготовке онлайн-консультаций и ответов на «горячие» вопросы работников и работодателей также оказывают специалисты по трудовому праву из Ассоциации юристов РФ и Центра правовой поддержки «Мама в праве».

«Горячая линия» открыта под эгидой нового Центра поддержки граждан по трудовым вопросам, который был создан ОНФ в связи с угрозой распространения коронавируса. Инициатива стала частью всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

«Сейчас непростое время для экономики и рынка труда и, естественно, поступает много самых разных вопросов. Например, люди спрашивают, как правильно оформить перевод на «удаленку», какие нужны документы, как организовать рабочие места и удаленное взаимодействие», – рассказал Семин.

Поступают и жалобы – например, были сообщения о том, что сотрудников заставляют взять внеплановый оплачиваемый отпуск вопреки их воле, отметил собеседник. «Поступают обращения, например, от беременных женщин, которые вынуждены ездить на работу, поскольку заняты на объектах жизнеобеспечения населения. Они не попадают под режим карантина, но беспокоятся за свое здоровье», – продолжил собеседник. Семин и его коллеги не исключают, что будут готовить обращение, чтобы такие ситуации для беременных женщин были исключены.

«Мы даем консультации на тему любых разногласий работодателя и работника – как выходить из критических ситуаций не только с юридической, но и с практической точки зрения», – добавил руководитель проекта «Профстажировки 2.0».

Кроме того, планируется «направлять в федеральные органы власти системные предложения – что нужно изменить в законодательстве, какие нужно предоставить дополнительные льготы, чтобы максимально сгладить, насколько это возможно, влияние на рынок труда от распространения коронавируса», – сообщил Семин.

Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

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