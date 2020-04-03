В МЭР заявили о направленности антикризисных мер на сохранение занятости и поддержку компаний

03.04.2020, 22:48, Новости дня

Принимаемые российским правительством антикризисные действия направлены в первую очередь на сохранение занятости населения и поддержку компаний в пострадавших отраслях, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Основной задачей всех антикризисных действий правительства является сохранение занятости и поддержка компаний. Для этого нам необходимо максимально высвободить все ресурсы компаний на выплату заработной платы работникам», – сказал Решетников, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Он добавил, что основным элементом антикризисного плана является отсрочка уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий в пострадавших отраслях, общий объем отсрочки составляет 140 млрд рублей. «Всего на сегодняшний день у нас более 3 млн человек работает в тех секторах, которые относятся к числу пострадавших», – добавил Решетников.

Министр напомнил, что правительство утвердило программу, согласно которой на полгода могут быть перенесены все платежи по телу кредита. По оценкам Минэкономразвития, программа охватит 10% всего кредитного портфеля МСП.

1 апреля премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

Кроме того премьер заявил, что каждый регион РФ должен с учетом своей специфики взвесить и определить, какие предприятия в условиях пандемии коронавируса должны продолжить работу, единого шаблона здесь быть не должно.

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