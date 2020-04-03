Общество: Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

03.04.2020, 22:48, Новости дня

«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента РФ как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни?

Правительство РФ 27 марта приняло распоряжение, в пятом пункте которого, в частности, говорится: «Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации». Очень сложно истолковать это распоряжение иначе как разрешение на дистанционную торговлю чем угодно – за исключением, разумеется, оружия, алкоголя, табака, рецептурных лекарств и других предметов и веществ, которые реализуются на особых условиях.

К сожалению, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в большинстве регионов РФ распоряжение правительства либо не дочитали до пятого пункта, либо не поняли, либо проигнорировали. Только в Москве, Московской области, Новгородской области и на Чукотке у курьеров и поставщиков товаров «практически нет» проблем, говорит президент АКИТ Артём Соколов. В остальных регионах, как пишет «Коммерсант», за последние дни было зафиксировано более 2 тысяч случаев, когда «создавались помехи работе курьеров и поставщиков». Так на местах, видимо, понимают самоизоляцию.

Помехи, как правило, заключаются в том, что грузовые автомобили с товарами, которые идут на распределительные склады, останавливают на границах регионов, власти закрывают пункты выдачи заказов, а курьеров задерживают. По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, проблемы онлайн-торговцев решаются Минпромторгом «буквально в ручном режиме» звонками в региональные департаменты торговли. Чаще всего подобные ситуации возникают в Южном и Центральном федеральных округах.

Отметим, что официального подтверждения информации об ограничениях со стороны федеральных и региональных властей нет. Также напомним, что ранее тот же «Коммерсант» писал, что у фермеров в ЮФО возникают проблемы с посевной кампанией из-за отсутствия пропусков, и опять-таки подтверждения на официальном уровне у этой информации не было.

Однако это, пожалуй, тот случай, когда проблему следует решать максимально оперативно и быстро. Борьба с распространением коронавируса важна и нужна. Но как особо подчеркнул в четверг в своем обращении к жителям РФ Владимир Путин, «реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения».

Кроме того, как опять же заявил в пятницу глава государства, «ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно… каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует».

Безответственность и непонимание масштаба проблемы со стороны тех, кто отказывается самоизолироваться (а особенно – со стороны тех, кто с подтвержденным диагнозом игнорирует карантинные нормы) требует самых жестких мер.

Но в ситуации, когда ухудшение экономической ситуации и без того неизбежно, предпринимать излишние ограничительные меры – чрезвычайно пагубно. Особенно в тех регионах, где распространение этой болезни, к счастью, на данный момент ничтожно.

К сожалению, для некоторых чиновников кризис стал лишь еще одним поводом «тащить и не пущать». Но если в условиях стабильности и экономического роста экономика страны могла себе это позволить, то сейчас ситуация абсолютно иная. И по итогам месячных выходных лучше она не станет (в экономическом плане, разумеется, в эпидемиологическом мы надеемся на ощутимый эффект от самоизоляции).

Торговля во все времена и эпохи была двигателем развития и экономического процветания. В условиях объявленной пандемии дистанционная торговля приобретает особое значение. Причем это касается как товаров, внесенных в списки «первой необходимости», так и всех остальных.

То, что не является первой необходимостью для большинства, может тем не менее стать необходимым для очень многих. Одежда и обувь для тех, кто вынужден ходить на работу. Очки для людей с плохим зрением (большинство оптик закрылись). Мебель для тех, у кого сломался стул или кресло, не выдержав постоянного присутствия хозяина дома. Новые ноутбуки, взамен тех, которые залили кофе или супом, и смартфоны, которые уронили в раковины. Помимо экономического эффекта, крайне важно поддерживать общественное спокойствие, а возможность что-нибудь купить онлайн станет (для тех, у кого, конечно, пока есть лишние деньги) развлечением до конца месяца.

Возможно, заслуживают внимания предложения предпринимателей. «Утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. Во-вторых, еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости», – это слова Артема Соколова из АКИТ.

Кому-то может показаться, что это якобы только российские чиновники могут не до конца понимать правильную меру применения противоэпидемиологических ограничений. Однако это далеко не так.

«Совет глав подразделений национальной полиции Великобритании намерен разработать свод разъяснений для своих сотрудников, которые, как свидетельствуют некоторые пострадавшие, чересчур жестко действуют в отношении тех, кто на их взгляд не соблюдает введенные правительством правила поведения в ходе пандемии коронавируса… региональные управления сил правопорядка отрапортовали о большом количестве задержаний и даже арестов, что спровоцировало обвинения со стороны граждан в том, что полицейские нередко перегибают палку в своих действиях, а также опасения, что принимаемые жесткие меры могут свести на нет все завоевания в области прав человека».

Все страны мира столкнулись с одной глобальной угрозой, и проблемы возникают тоже похожие. Но выйти из коронавирусного кризиса с честью смогут те страны, где общество и власть смогут сплотиться и вместе пройти через трудные времена. В том числе – правильно определив границу и размер ограничений, которые требует борьба с эпидемией.

Теги:

торговля

,

эпидемии

,

интернет-магазин

,

коронавирус