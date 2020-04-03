Личное: К бабушке он, мразь, собрался!

03.04.2020, 22:45, Разное

Коронавирус в Москву, как я и говорила, привезли перелётные писи, которым без Милана — жизнь не мила.

А что же провинция?



Фото: depositphotos.com

Мне тут шепнули на ухо, что в регионы сейчас идёт массовый наплыв коренных москвичей и, в особенности, «понаехавших».

Под «понаехавшими» я понимаю товарищей, которые в своё время свалили в столицу, но в провинции у них — родительский дом.

Сейчас эти товарищи, нассав в штаны от страха перед коронавирусом, вспомнили о том, что где-то там в Муроме или Тамбове у них есть родители, загрузили свои бесполезные офисные жопы в кредитные машинки и припёрлись в родное гнездо.

Приехали солнышки коротать карантин там, где, как им кажется, и шанс подцепить заразу ниже, и цены.

Больше они не воротят свои огламуренные носы от провинциальных магазинов, улиц, дорог.

Вспомнили. Оценили. Приехали. Ну, здравствуй, жопа — отчий край!

А что эти блудные сыны и дочери с собой привезли? Ну, кроме голых щиколоток, выглядывающих из-под хипстерских штанцов, и повышенной нагрузки на аптеки, больницы, общественный транспорт и магазины?

Может, и коронавирус притащили, который подцепили в Москве, а распространять будут в родных краях.

Это, я считаю, неправильно.

Правильной мерой, на мой взгляд, является закрытие границ всех регионов Российской Федерации. Все должны сидеть там, где в данный момент у них дом, а не растаскивать заразу из одного региона — в другой.

Родился в Москве или туда переехал? Вот и сиди в столице! Твой дом — там. И не надо лицемерненько прикрываться адресом по прописке, по которому тебя видят от силы раз в полгода.

В том же Воронеже, как мне сказали, — всего 20 аппаратов ИВЛ. Больницам в провинции будет очень тяжело — и в какой-то момент, наверное, невозможно — справиться с массовыми случаями поступления в них больных коронавирусом.

Также аптечные и продуктовые сети в провинции не справятся с большим наплывом в них коренных москвичей и «возвращенцев».

Чтобы остановить распространение коронавируса, китайские власти заваривали двери в подъездах и квартирах. Именно такими жёсткими мерами COVID-19 в Китае был взят под контроль.

А у нас что? Миграция офисных хомяков из съёмных столичных квартир в родные пенаты?

Мне такой расклад откровенно не нравится. Хочу более жёстких мер. Закрыть границы между областями. Пусть все сидят по домам и никуда не рыпаются.

Согласны? Почему?