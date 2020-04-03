 

За границей скончался пятый украинец с коронавирусом – МИД

03.04.2020, 22:34, Новости дня

По состоянию на вечер 3 апреля за границей умерло уже пять украинцев с коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.

На 31 марта было четыре смерти украинцев с COVID-19 за рубежом.

По состоянию на 20.00 пятницы, 3 апреля, за границей от коронавирусной инфекции лечатся уже 166 украинцев (31 марта было 32).

Больше всего граждан Украины проходят лечение в Италии – 121. Также украинцы лечатся в Греции (16), Доминиканской Республике, Германии, Польше (по четыре), Австрии (три), Бельгии, Королевстве Великобритания, Испании, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, России, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии, Швеции, а также на Сейшельских островах (по одному).

От COVID-19 излечились за рубежом 11 украинцев.

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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Reede, 3. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,06 млн человек, из них более 223 тыс. выздоровели, а более 56 тыс. умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 942 человек, из них 19 вылечились, а 23 скончались. В связи с коронавирусом в Украине введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен карантин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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