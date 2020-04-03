 

Зеленский об эпидемии коронавируса: Некоторые руководители медучреждений приукрашивают информацию

03.04.2020, 22:34, Новости дня

Некоторые руководители региональных медицинских учреждений предоставляют руководству Министерства здравоохранения недостоверную информацию в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в видеообращении, опубликованном 3 апреля в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“К сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию об обеспечении [медикаментами и оборудованием] и приукрашивают информацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте – хуже. Решение этого вопроса – на личном контроле главного санитарного врача Украины”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,06 млн человек, из них более 223 тыс. выздоровели, а 56,7 тыс. умерли.

В Украине, по данным Минздрава на 10.00 3 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 942 человек, из них 19 вылечились, 23 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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