“Аэрофлот” сокращает количество рейсов

03.04.2020, 22:30, Новости дня

Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Такое решение связано с падением спроса на внутренние авиаперевозки из-за ограничений на передвижения.

Частота рейсов сократится с понедельника, 6 апреля. Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронироваться на выполняемые. В "Аэрофлоте" призвали планировать неотложные поездки с учетом расписания на апрель, а также проверять информацию на официальном сайте, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что "Российские железные дороги" также меняют график движения поездов. Такие меры связаны со снижением пассажиропотока. Все это последствия пандемии коронавируса COVID-19.