 

Смолов – о новом прозвище: оригинальный царь – Мостовой, а я Федька из Саратова

03.04.2020, 22:30, Новости дня

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую "Сельту", прокомментировал прозвище "Новый царь "Сельты", которое ему дали местные болельщики.

"Видел, что в соцсетях меня так называли, но вообще, оригинальный царь в "Сельте" – это Мостовой, – сообщил Смолов в интервью Нобелю Артустамяну. – А я – принц. Хотя принцем называют Яго Аспаса, а я – Федька из Саратова", – подытожил российский форвард.

В феврале гол Смолова с передачи Аспаса помог "Сельте" на выезде сыграть вничью с мадридским "Реалом" (2:2). Для Федора этот гол стал дебютным в Испании. 30-летний уроженец Саратова стал первым с мая 2003 года россиянином, который забил в ворота мадридцев на "Сантьяго Бернабеу " в Примере. Ранее это делал Мостовой.

Напомним, "Сельта" с 26 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. Испанская примера, как и другие европейские лиги, из-за распространения коронавируса COVID-19, приостановлена на неопределенный срок.



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