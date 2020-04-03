Доверие к Путину выросло после нового обращения к нации

03.04.2020, 22:30, Новости дня

Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 72% после обращения к народу в четверг, свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 74% россиян заявили, что доверяют Путину.

«2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам РФ в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%», – информирует ВЦИОМ.

За прошлую неделю показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составлял 65,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,1% респондентов, говорится в сообщении ВЦИОМ.

«В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3% по итогам марта 2020 года. Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 34,7%, КПРФ – 13,5%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливой России» – 5,2%», – сообщают социологи.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводились в период с января по апрель 2020 года среди совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%.

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Российские власти пошли на эти вынужденные меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и защиты населения.

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