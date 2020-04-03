Пятый Ил-76 ВКС прибыл в Сербию

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03.04.2020, 22:30, Новости дня

В Сербии приземлился пятый самолет Ил-76 ВКС России, который доставил специалистов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Самолет приземлился на аэродроме Батайница, который находится в 20 км от Белграда, передает ТАСС.

Очередной Ил-76 доставил в Сербию «российских военных специалистов и оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий», передает РИА «Новости».

Напомним, для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».

Специалисты войск РХБ защиты Минобороны России могут быть задействованы для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.



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