Глава Дагестана попросил всех верующих молиться дома

03.04.2020, 22:30, Новости дня

"Мы не должны сейчас огораживаться и закрывать Дагестан, как некоторые субъекты пытаются это сделать. 2 апреля в Москву прилетело 1050 человек, в основном все дагестанцы. Самая главная задача, чтобы мы этих людей взяли на контроль. Ведь они может даже не знают, что являются носителями опасной инфекции", — сообщил в эфире программы "60 минут" глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Глава Дагестана прокомментировал слова Владимира Путина о главном приоритете в работе российских властей — защите жизни и здоровья российских граждан: "Сегодня прошло совещание президента РФ с членами Совета безопасности РФ, которое вели два сопредседателя: председатель правительства и мэр Москвы. Они оба возглавляют две структуры, которые занимаются одним вопросом. Я считаю, это очень знаменательно, это новая система управления. В Москве сейчас ситуация сложнее всех. Мы работали более двух часов, обсуждали реальные вопросы".

Васильев отметил, что на совещании между обсуждением и принятием решения были не недели и месяцы, а часы: "Изменилось и правительство, и руководящие кадры в регионах. Это ответственные люди, которые руководствуются только одной общественно-полезной целью – исполнить свой долг на рабочем месте перед своими избирателями. И президент России, и председатель правительства предоставили нам полномочия, чтобы мы с одной стороны защитили людей, а с другой — не разрушили экономику".

Владимир Васильев также подчеркнул, что муфтий Дагестана встречался с главным санэпидемврачом. После этой встречи он сделал взвешенное и ответственное заявление, призвав всех, чтобы на пятничную молитву избегали большого скопления людей.

"У нас сегодня в Джума-мечети было около тысячи молящихся, а в Кизилюрте – около 3 тысяч. Это очень опасно. Пока, к счастью, никто не умер. Но, как показывает мир, это будет происходить", — пояснил политик.

Глава Дагестана обратился ко всем верующим с просьбой взять на себя ответственность: "Зачем вы приходите в мечети? Вы лучше меня знаете, что мечети – это тот коврик, где вы можете помолиться. Те, кто это допустил, понесут тяжелую уголовную ответственность, если кто-то умрет и будет доказана связь".

Васильев также отметил, что будут приниматься меры и в Ботлихе, где из-за одного приехавшего из Турции сейчас 50 человек находятся под подозрением, из них 20 медработников. "

С меня будут спрашивать, и я к этому готов", — заключил Васильев.

Режим самоизоляции введен во всех регионах Северного Кавказа. В Дагестане для профилактики распространения коронавируса закрыли все мечети. Выходить на улицу без острой необходимости запрещено. За тем, как выполняется указ главы республики, следят полицейские.