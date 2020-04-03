 

Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили в Сети

03.04.2020, 22:20, Новости дня

В Сети опубликовали подробности о новом внедорожнике Ford Bronco Sport.

Некоторые издания публикуют данные, что возрожденный автомобиль сможет похвастаться улучшенным 1,5-литровым бензиновым мотором, который выдает 180 л.с. мощности. Также покупателям будет предложена улучшенная модификация, которая имеет 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 250 л.с. Автомобиль обладает 8-ступенчатой трансмиссией.

Вместе с тем в базовой комплектации Ford Bronco Sport получил 17-дюймовые диски, подогрев сидений, мультимедийный центр, а систему климат-контроля. Уже к концу нынешнего года стартуют продажи автомобиля на рынке США. Пока производитель не раскрывает подробностей о том, будет ли продаваться модель в остальных странах.



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