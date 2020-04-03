Новый вид паукообразных был обнаружен на территории России
03.04.2020, 22:20, Новости дня
В Катунском заповеднике в 2019 году ученые обнаружили новый вид сенокосца — Liropilio stukanovi Gritsenko, который отличался довольно крупными размерами.
По словам специалистов, этот вид является достаточно скрытным. Обнаружить его получилось только с помощью специальных поисков. Новый вид паукообразных отличается конечностями с крупными зубцами и челюстями с бугорком, на котором расположены мелкие зубчики.
Сенокосцы отличаются длинными конечностями, которые могут быть отброшены в момент нападения хищника. Для человека сенокосцы не представляют опасности.
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