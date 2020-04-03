Робочерепаха не повлияла на поведение рыб

03.04.2020, 22:20, Новости дня

Во время анализа поведения рыб вблизи роботизированной черепахи U-CAT ученые обнаружили, что лососи не боялись ее. Рыбы близко подплывали к робочерепахе, меньше виляли хвостом и демонстрировали спокойствие.

Чтобы выяснить, как колонии лосося в естественной среде обитания реагируют на роботов и другие методы наблюдения, ученые провели исследование в подводной лососевой ферме. Для наблюдения специалисты использовали двух роботов: автономную робочерепаху U-CAT, которая оснащена камерой и четырьмя плавниками, а также небольшую исследовательскую станцию Argus Mini.

Ученые оценивали частоту ударов хвостом. Этот показатель демонстрирует уровень стресса рыбы. Обнаружилось, что в присутствии робочерепахи лососи ведут себе спокойней, а к Argus Mini они не приближались ближе, чем на метр.