Шведская кронпринцесса Виктория лично накормила бездомных и нуждающихся

03.04.2020, 22:18, Разное

Швеция – единственная европейская страна, отказавшаяся от карантинных мер. Там хоть и запретили мероприятия свыше 50 человек и закрыли университеты, в целом жизнь идет своим чередом. По данным на четверг, в Швеции зафиксировано почти 5,5 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, большинство организаций продолжают работать в штатном режиме. То же касается и членов королевской семьи: они не отлынивают от обязанностей ни на день.

Так, кронпринцесса Виктория посетила один из благотворительных фондов Стокгольма. Вместе с волонтерами она паковала обеды для нуждающихся и бездомных. В каждый пакет Виктория положила карточку с посланием от своего имени и имени мужа, принца Даниэля. Виктория и другие волонтеры работали в перчатках, а вот маски надевать по какой-то причине не стали.

Я, как и многие другие члены нашего общества, хочу помогать. Я рада быть здесь сегодня. Очень важно, что мы – те, у кого есть возможности – помогаем тем, кто в нужде. Вместе мы изменим мир,

– прокомментировала свою работу Виктория.

Несмотря на то что Швеция официально не ушла на карантин, королевская семья сейчас в основном работает из дома. К слову, так же поступают и многие другие представители европейских монархий. Одним из первых на карантин ушел князь Монако Альбер II – но, к сожалению, уже после того как у него был обнаружен коронавирус. Сам князь уверил, что чувствует себя хорошо и просто какое-то время поработает дома вдали от жены и детей. После этого решение прекратить какие-либо контакты приняла королева Великобритании. Елизавета II вместе с мужем, принцем Филиппом, еще до известия, что ее сын, принц Чарльз, подхватил вирус, уехала в Виндзор и контактирует лишь с прислугой в количестве 8 человек. При этом королева продолжает выполнять свои обязанности: к примеру, некоторое время назад она созвонилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и узнала актуальные новости о работе правительства.

Также из дома решили не выходитьпринц и принцесса Норвегии – Хокон и Метте-Марит – вместе с детьми. Они уже несколько дней не покидают своего поместья Скаугум, расположенного в городе Аскер, в 19 километрах от Осло. Все потому, что в конце прошлого года принцесса узнала о хронической болезни дыхательных путей, поэтому врачи порекомендовали ей соблюдать карантин во время коронавируса.