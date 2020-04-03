 

Путин поручил проработать выплаты с 2024 года многодетным малообеспеченным семья

03.04.2020, 22:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям регионов до 1 июня проработать вопрос об установлении к 2024 году ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком трех лет.

Поручения утверждены по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, которая состоялась в январе.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству и властям регионов поручено проанализировать опыт работы тамбовского «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» по оказанию социальных услуг семьям с детьми и представить предложения о распространении этого опыта в других регионах страны.

Срок реализации поручений – 1 июня 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2020-2022 годы, в соответствии с которым предусматривается увеличение расходов на выплату маткапитала.



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