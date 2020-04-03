Женщина с COVID-19 и хроническими заболеваниями умерла в Костромской области
03.04.2020, 22:16, Новости дня
В Костромской области скончалась 70-летняя женщина, у которой подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Хронические заболевания сделали течение болезни более тяжелым, сообщила замгубернатора региона Ольга Еремина.
Женщина умерла в четверг. Еремина сообщила, что «причина смерти установлена: хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление легких, коронавирусная инфекция».
Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших.
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал учитывать самый сложный сценарий развития пандемии в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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