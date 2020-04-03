Мнение: Колебания Путина…

03.04.2020, 22:10, Разное

Вчера Путин объявил в стране выходной, а уже сегодня признался, что погорячился… Сегодня Путина, вдруг, осенило и на заседании Совбеза, проведенного в режиме видеоконференции, президент заявил, что в деревнях, поселках, маленьких городах и там, где нет коронавируса, выходные до 30 апреля отменяются.

Дословно: «Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребёнку всех причёсывать на всей территории страны нецелесообразно.

Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах. Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж, там директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?

Таких ситуаций много по стране. У нас много малых населённых пунктов, посёлков городского типа, просто деревень и посёлков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких‑то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует».

отсюда

Вчера Путин не знал, что общенациональные выходные до 30 апреля подорвут экономику? Но сегодня поговорил с кем-то умным, и узнал?

Видимо, на всякий случай Путин напомнил, что всю ответственность за ситуацию в стране, президент переложил на губернаторов. Дословно: «На губернаторах, на руководителях регионов лежит особая ответственность. Вы знаете, что в соответствии с моим Указом им предоставлены дополнительные возможности…».

К слову. На записи вчерашнего обращения Путина наблюдательные обратили внимание на время на часах президента.

На путинских часах – около 16:20. Выходит, что после окончания записи, еще минут 40 решали, выдавать обращение Путина к народу в эфир или не выдавать? Путин колебался?

Фотография отсюда