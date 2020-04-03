 

Amazon запустит собственный игровой сервис

03.04.2020, 22:09, Разное

Американская компания Amazon собирается запустить в мае собственный игровой облачный сервис под названием Project Tempo. С такой информацией выступили журналисты издания The New York Times.
Игровой сервис компании Amazon будет интегрирован с востребованной платформой передачи геймерских проектов Twitch. Таким образом, данная программа стала одной из самых крупных по инвестициям в личные предложения в области развлечений. На ее воплощение в жизнь потратят сотни миллионов американских долларов.

Новому сервису придется соперничать с подобными ресурсами, включая принадлежащих Microsoft и Google. Немалым преимуществом Amazon станет большая сеть центров обработки информации в составе Amazon Web Services. Она играет большую роль в обеспечении минимальной задержки, которая требуется для осуществления оптимальной работы портала. Также должны помочь компании достичь успеха ее собственные игры категории AAA, и первым проектом станет шутер Crucible.

Ранее сообщалось, что компания Amazon поможет исследователям создать оперативную диагностику коронавируса Covid-19. На реализацию проекта будут направлены 20 миллионов долларов, он предназначается для НИИ с аккредитацией и частных организаций, которые используют AWS для изучения рабочих нагрузок при создании диагностики в местах оказания медицинской помощи.

Фирма Amazon работает с 1994 года и занимается продажей различных товаров, включая хозяйственные, спортивные, бытовые товары, питание, книги и многое другое. Основателем компании является Джефф Безос.



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