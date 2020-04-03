Инициатива Путина о снижении страховых взносов сэкономит бизнесу 300 млрд рублей

03.04.2020, 22:08, Новости дня

Бизнес сэкономит почти 300 млрд рублей благодаря инициативе президента Владимира Путина о снижении страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Существенно, в два раза, снижены страховые взносы для всех без исключения предприятий малого и среднего бизнеса, с 30 до 15%. Это та инициатива, с которой выступил президент Российской Федерации, которая уже оформлена федеральным законом и которая позволит высвободить бизнесу почти 300 млрд рублей», – сообщил Решетников, слова которого приводятся на сайте правительства России.

Заявление прозвучало в ходе брифинга, посвященного ходу реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Решетников сообщил, что общая оценка стоимости пакета мер поддержки бизнеса, который сейчас предлагается, составляет 1,3 трлн рублей. «Из них более 600 млрд рублей, что называется, – живыми деньгами, 500 млрд рублей – это гарантии, еще достаточно видимый объем – это реструктуризация кредитов регионам, потому что поддержка региональных бюджетов тоже является крайне важной», – подчеркнул он.

По словам министра, бизнес благодаря отсрочке уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий в пострадавших отраслях будет избавлен от расходов на сумму 140 млрд рублей. Кроме того, благодаря программе переноса платежей по кредитам, которая, как ожидается, охватит 10% всего кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства, избавит бизнес от выплаты 115 млрд рублей.

В Кремле подчеркивали, что власти будут анализировать эффективность работы первого пакета мер поддержки бизнеса на фоне коронавируса.

В четверг президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.