 

Единороссы Карачаево-Черкесии на фоне COVID-19 предоставят свой служебный транспорт волонтерам

03.04.2020, 22:08, Новости дня

Депутаты фракции «Единая Россия» в Народном собрании Карачаево-Черкесской республики предоставят свой служебный транспорт волонтерскому центру «Единой России» по оказанию помощи жителям в период пандемии коронавируса, сообщил секретарь отделения партии, председатель парламента КЧР Александр Иванов.

По его словам, это позволит активистам значительно быстрее отрабатывать заявки, поступающие от пожилых и маломобильных граждан.

«Волонтерам важно оперативно реагировать на просьбы жителей, находящихся в группе риска. Понимая это, мы с коллегами приняли решение помочь ребятам, которые в эти дни не оставляют без внимания тех, кто в нем нуждается. Уверены, что количество обращений будет расти каждый день, поскольку все больше людей узнают о работе волонтеров», – сказал Иванов, чьи слова приводятся на сайте «Единой России».

Также депутаты парламента республики оказывают помощь в приобретении средств защиты для жителей республики – индивидуальных масок и антисептиков.

Волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса открыты во всех регионах страны. В их работу уже включились более 84 тыс. активистов. За две недели они обзвонили более 712 тыс. граждан из «группы риска»: пенсионеров, пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны. Адресная помощь оказана уже более чем семи тысячам человек. Волонтерские центры начали работать с 19 марта, первый из них – в Калуге – открыл секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Напомним, режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Глава Росмолодежи призвал участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

02.02 / Политика: «Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

14.02 / Коронавирус 2019-nCoV. Кабмин выделил на эвакуацию украинцев из Китая 4,5 млн грн

26.02 / Тимати закрыл страницу в Instagram после обвинений в нацизме

22.02 / “Московская Масленица” и День защитника Отечества: как провести длинные выходные

05.02 / Баскетбольный “Зенит” потерпел поражение в баскетбольной Евролиге

10.02 / Умер разведчик Александр Голубев

02.04 / Названы лучшие региональные инициативы по борьбе с коронавирусом

22.03 / Комаровский – Зеленскому: Первое, что бы я сделал, – обследовал всех умерших

16.02 / 72-летний серб отправился пешком в Москву, чтобы пожать руку Путину 9 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска