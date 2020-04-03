«Очень хочется в дорогу»: путешественник Михаил Кожухов – о жизни в карантине

03.04.2020, 22:07, Новости дня

65% аудитории «Голоса Америки» не планируют путешествия в ближайший год. Это показал опрос, проведенный в прямом эфире на странице «Голоса Америки» в фейсбуке.

Как чувствует себя путешественник в карантинном заточении? Какие планы пришлось отменить, и куда хочется отправиться сразу после карантина?

Обо всем этом, а также о туристах, застрявших из-за ситуации с коронавирусом у берегов Маврикия, рассказывает телеведущий, президент «Клуба путешественников» Михаил Кожухов.

Ксения Туркова. Как чувствует себя путешественник во время карантина? Мне кажется, что вам это особенно тяжело пережить…

Михаил Кожухов. Я знаю об этом только из литературы, потому что, когда во время первого русского кругосветного плавания экспедиция Крузенштерна подошла к Японии, император отказался их принимать, и девять месяцев они провели на рейде Нагасаки. Думаю, было им несладко.

К.Т. А вам как сейчас?

М.К. Ну, какой я путешественник… Я так, одно название. Я – организатор путешествий, журналист, кто угодно. Но путешественник в моем представлении – это Магеллан, Колумб, Крузенштерн тот же.

К.Т. Как вы проводите время в карантине, что делаете?

М.К. Первая неделя была получше, потому что мы готовим очередную книжку, мне надо было написать туда главу, и дни летели быстро из-за этого, а сейчас надо придумывать занятия себе. Меня спасает то, что я живу за городом, у меня есть собака – 57 килограммов глупости и доброты, вот она храпит сейчас. Все это требует каких-то телодвижений. Встаю утром и думаю: тут надо обрезать, там обработать… А потом думаю: ну ладно, завтра!

К.Т. Вы какой-то график себе составляете?

М.К. Я всю жизнь завидую людям, которые все планируют, составляют графики и по ним живут. Нет, я – обычное ленивое существо, как и большинство из нас.

Я весь в работе, в бесконечных чатах, в попытках адаптировать свои планы к этой ситуации, и все сотрудники «Клуба путешественников» в постоянном контакте. Вот сегодня придумали, по-моему, очень хорошую штуку. Дело в том, что с нами путешествуют в основном собственники небольшого или среднего бизнеса. А они сейчас оказались в такой же тяжелой ситуации, как и мы. И мы придумали сегодня предложить им информационную поддержку. Может быть, такая клубная солидарность сможет кому-то помочь. Всем нам (представителям малого бизнеса — прим.ред.) сейчас впору повторять девиз десанта: «Никто, кроме нас!» Никто, кроме нас, нам не поможет, потому что все обещания больших начальников пока не внушают доверия.

К.Т. Как вы думаете, почему многие в России как-то несерьезно отнеслись к ситуации, отправились массово на пикники, восприняли карантин как повод собраться?

М.К. У меня есть предположение, что это такой пофигизм, вообще свойственный российскому человеку. Что, мол, это там где-то у них все плохо, а нас никакая холера не возьмет. Ну а потом есть еще несколько факторов. Вот эти официально маленькие цифры заболевших в России, в которые с трудом верится, с одной стороны… с другой – все уже теряются, потому что каждый день появляются какие-то «вирусологи», которые подвергают сомнению целесообразность таких строгих мер, принятых во всем мире. Да, я, как и многие, даже не закрываю вкладку Всемирной организации здравоохранения и с ужасом смотрю на эти графики. Но вместе с тем у меня нет какого-то однозначного понимания ситуации, и, я думаю, у многих тоже. Наверное, все это вместе и помогло всем дружно ринуться на шашлыки.

К.Т. А у вас какие-то путешествия сорвались? И у вас, и у вашего «Клуба»?

М.К. Да, к сожалению, сорвались. Я планировал поездку на Фальяс – три года ее пытался втиснуть в календарь. Фальяс – это самый красивый праздник в Испании. Это происходит в Валенсии, там строят фантастические, высотой в пятнадцать метров, скульптуры – их сотни по всему городу. Трое суток Валенсия выпивает, орет, взрывает петарды, ходит в национальных костюмах, несет цветы к какой-то проволочной конструкции, и специальные люди берут эти цветы – и вырастает такой колоссальный памятник Деве Марии из цветов. А потом, к ужасу пожарных, все эти фигуры сжигают. Это зрелище невероятное, потому что пожарные поливают стены средневековых зданий в узких улочках, которые пылают – вся Валенсия превращается в костер. По моим представлениям, увидеть это так же обязательно, как обязательно побывать, например, во Флоренции, потому что, пока ты там не был, ты можешь жить и быть хорошим человеком, но после того, как ты побываешь во Флоренции, ты понимаешь, что твои представления о красоте были неправильными, ущербными. Без праздника Фальяс в твоей жизни тоже что-то не так…

Мы отменили около двадцати поездок, и это очень серьезный удар, потому что зарплату надо платить людям, а ее можно платить, только когда что-то происходит… Подушка безопасности маленькая. У нас оказалась в Париже группа, которая должна была ехать к Славе Полунину, а в окружении труппы Полунина кто-то дал положительный тест на коронавирус. Закрыли его [творческую лабораторию] «Желтая мельница», и все отменили, потому что Полунин – в группе риска. Все наши успели вернуться.

Но были большие проблемы у группы, которая находилась на «Палладе» и шла месяц из Ушуаи (это юг Чили) до Кейптауна, с трудом нам удалось выцарапать их, и они вернулись – в последний момент!

Сейчас три самых красивых парусника, которые есть у России, – это «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – совершают кругосветные плавания. И вот в тот же момент на «Палладу» села наша группа, они ушли из Кейптауна на Маврикий. Маврикий закрыт! Скорее всего, они не смогут сойти на берег, а у них куплены билеты…

К.Т. То есть они до сих пор там?

М.К. Да, сейчас они идут к Маврикию, но уже известно, что в лучшем случае они смогут заправиться на рейде на Маврикии, не выходя на берег, даже не швартуясь. А как мы вернем ребят, я просто пока не представляю.

К.Т. У вас есть какие-то сценарии развития событий?

М.К. Сложно делать какие-то прогнозы, у нас есть несколько сценариев. Один из них – что уже в мае-июне мы начнем отправлять людей по России. Я надеюсь, пока еще, что в июне состоится моя поездка в Шотландию. Собственно, постоянно сдвигаем запланированные поездки и не верим в то, что это затянется слишком надолго…

К.Т. Как этот кризис повлияет на сферу путешествий?

М.К. Первое время сохранится некая инерция страха, и люди будут остерегаться ехать в Испанию или Италию. Очень помешает нам рухнувший рубль, потому что зарплаты остались прежними, а доллар и евро – нет. Думаю, какое-то время понадобится для того, чтобы психологически свыкнуться с этим.

Когда ты привыкаешь «поглощать расстояния», это становится своего рода зависимостью. Даже когда много где побывал, все равно ловишь себя на мысли, что очень хочется в дорогу, хочется. Уже без этого трудно жить.

К.Т. Куда отправитесь сразу после карантина?

М.К. Это будет Шотландия, а потом плато Путорана в Сибири. Это будет легкий, в спортивном отношении простой, но тем не менее автономный поход, сплав в одном из самых красивых районов мира. И я очень скучаю по Индонезии, поэтому рвану на Яву, где я не был.

И еще хочу навестить папу Яли, который называет меня сыночком. Это вождь одного из добрых племен в Папуа Новой Гвинее, которые никогда никого не ели (как они меня уверяют). Они – не охотники за головами. Я скучаю по папе Яли, и пора нам с ним уже встретиться.