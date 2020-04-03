Больше двух не собираться – в Украине усилили борьбу с коронавирусом

03.04.2020, 22:07, Новости дня

КИЕВ – С 6 апреля на всей территории Украины до конца карантина украинцы обязаны носить маски или респиратор в общественных местах, передвигаться не более, чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Эти нормы – некоторые из списка новых ограничений в связи для противодействия распространению коронавируса, которые были приняты украинским правительством 3 апреля.

«Согласно принятым изменениям, на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на: пребывание в общественных местах лицами, не достигшими четырнадцати лет, без сопровождения родителей; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости); посещение спортивных и детских площадок», – говорится в постановлении правительства Украины.

Одна из норм – запрет находиться на «улицах без документов, удостоверяющих личность».

В видеообращении к украинцам премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство продолжит также усиливать мероприятия для защиты внешних границ.

«Останутся работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Вводится обязательная обсервация всех, кто прибывает в Украину, сроком на четырнадцать дней», – отметил Денис Шмыгаль в видеообращении на Интернет-сайте Укринформа.

Он призвал граждан воздержаться от шашлыков и массовых мест отдыха в ближайшие три-четыре недели, хотя «погода призывает».

«Эти мероприятия могут быть неудобными, но это нужно для вашей безопасности. Отдельно подчеркну, что мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, предприятия, и критическую инфраструктуру. Все это работает и будет работать дальше», – подчеркнул глава украинского правительства.

Ослабление карантинных мероприятий, по словам Дениса Шмыгаля, возможно в конце апреля 2020 года, в случае, «если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости».

Как сообщает агентство РБК-Украина в информационном материале после 19:00 по местному времени 3 апреля, темпы распространения коронавируса в Украине растут с каждым днем: общее количество инфицированных в стране людей на 3 апреля достигло 942 человек, а 23 случая закончились летально.

Коронавирус и работа на опережение

Директор Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерий Дымов считает, что Украине еще полтора месяца назад нужно было активнее реагировать на угрозу эпидемии.

«Но тогда власть занималась самопиаром в ситуации с самолетом из китайского Уханя, а не закупкой тест-систем, что делали в Германии, где смогли существенно уменьшить летальность при высокой статистке инфицированных. Поскольку даже в богатой Европе понимают, что никакое количество коек, аппаратов, врачей не сможет справиться с пиком нагрузки. Теперь власть хочет компенсировать свою бездеятельность введением чрезвычайных мер», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Способы, которыми украинская власть реагирует на ситуацию – принятое постановление правительства – следовало бы подвергнуть разбору с точки зрения законности в контексте соблюдения прав граждан.

«В нем, например, не прописано о том, что такое общественные места и чем они отличаются в магазинчике в 20 квадратных метров торговых площадей, от тех, где тысячи квадратных метров. И поэтому там такого рода вещей много, и которые власть пытается пропихнуть. Могу просто напомнить 2009 год, когда была эпидемия свиного гриппа и Юлия Тимошенко провела свой митинг в центре Киева, а после запретила массовые мероприятия, не позволила сделать тоже самое партии «Нашей Украине» Виктора Ющенко», – подчеркивает Валерий Дымов.

Он отмечает подвиг украинских врачей, которые, по его словам, фактически, безоружными встретили эпидемию в Украине.

«Без индивидуальных масок, респираторов, средств защиты и оборудования – в таких условиях медработники столкнулись с коронавирусом. Также мы еще столкнемся с высокой статистикой, потому что у нас будут проявляться те люди, которые стояли на границе, а потом Владимир Зеленский сказал, что у них есть три дня, и они рванули через границу. В новостях были кадры сотен людей, которые стоят вместе без средств защиты, масок. Какое количество инфицированных среди них – учитывая инкубационный период вируса, неизвестно», – считает Валерий Дымов.

Ограничения, как часть комплексного плана

По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, ограничительные мероприятия не могут быть главным методом для борьбы, сдерживания распространения коронавируса.

«Для того, чтобы эффективно бороться, эти ограничительные меры должны быть только частью комплексного плана. Их введение и усиление вызвано, думаю, отсутствием других методик, начиная с элементарного – защиты медицинских работников. Разговор идет также и про аппараты искусственной вентиляции легких, подготовке конкретных больниц – это все под большим вопросом. Потому только ограничительными мероприятиями побороть вирус будет невозможно», – говорит Виталий Бала корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что слабая инфраструктура защиты в предполагаемых массовых местах обсервации и карантина граждан может привести к непрогнозируемым последствиям.

«Когда сотни тысяч граждан по всей стране без надлежащих тест-систем, защиты будут находиться все вместе, кто-то из них будет инфицирован, то подобные резервации могут со временем стать резервациями с инфицированными людьми. Нужно понимать, какой пример брать для подражания. Нужно делать не резервации с людьми, не зная, кто из них здоров, а кто инфицирован, а локализацию – отделять и выявлять именно заболевших», – подчеркивает Виталий Бала.

Политолог считает, что ограничительные мероприятия должны учитывать и состояние украинской экономики.

«Власть и правительство должны уже понимать какой будет структура экономики после пандемии и поддерживать именно те отрасли, которые будут точками опоры экономики после коронавируса, будут совпадать с мировыми трендами», – считает Виталий Бала.

По его словам, украинское правительство еще не ответило на вопросы, каким должен быть план развития национальной экономики, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии коронавируса.