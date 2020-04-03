Euronews – российский онлайн-бар в карантин собирает гостей со всего мира

03.04.2020, 21:54, Новости дня

Идея предпринимателей из Санкт-Петербурга открыть онлайн-бар во время карантина вызвала интерес в разных странах мира. Их сайт превратился в популярную международную платформу, к которой присоединились и реальные бары. Такой формат позволяет людям общаться со старыми и новыми знакомыми в увлекательной атмосфере, не нарушая условий самоизоляции, передаёт Euronews.

Жительница Санкт-Петербурга Валерия Ходунова cобралась посетить бар. Но она не выходит на улицу, а устраивается поудобнее за столом у себя дома — в онлайн-баре она встречается с друзьями и знакомится с новыми людьми.

ВАЛЕРИЯ ХОДУНОВА, жительница Санкт-Петербурга: Хочется проявить свою гражданскую позицию и всё-таки сидеть дома. Но опять же, хочется и видеться с друзьями! А онлайн-бар — это та история, когда вы все можете пить и знакомиться друг с другом.

Посетители со всего света шутят, обмениваются новостями, обсуждают разные темы. Но одна из них неизбежна — нынешняя пандемия.



ВАЛЕРИЯ ХОДУНОВА: Девочка из Милана нам рассказала, как они там поют песни. Ребята из Амстердама рассказывали, как в кофешопах были огромные очереди, потому что все хотели скупить травку, сидеть дома и не вылезать.

Мозг проекта — петербургская компания Shishki, которая решила отреагировать на разворачивающуюся пандемию новой услугой. То, что изначально казалось шуткой, быстро превратилось в популярную платформу, к которой присоединились и реальные бары.

МИХАИЛ ШИШКИН, креативный директор компании Shishki: Изначально вообще это задумывали именно как международный проект. Хотелось, чтобы вынужденное вот это вот закрытие не превратилось и в «закрытие» у людей в головах.

Атмосфера поддерживается присутствием настоящего бармена с другой стороны экрана. Его задача — развлекать гостей и оживлять разговор.

ЕВГЕНИЙ БУРЫЙ, бармен: Пару минут разговаривали о Достоевском. С парнем из Мюнхена все говорили по поводу баварских колбасок.

За первые две недели работы веб-сайт онлайн-бара посетили 200 тысяч человек из 125 стран. В рамках проекта планируется запуск комедийных шоу, концертов и других мероприятий, типичных для традиционных баров. Инициатива, продиктованная ситуацией, развивается.

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА, хозяйка бара «Бородабар»: Модель оффлайновых встреч, она, мне кажется, всегда останется. Приключения, в конце концов, никто не отменял.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2020 года.