Учёные назвали 15 невероятных фактов о животном мире

03.04.2020, 21:53, Разное

В животном мире существует почти 8 миллионов видов, и из них очень большое количество имеют свои неповторимые особенности, в том числе загадочные. Учёные назвали 15 невероятных фактов о представителях фауны, развеяв некоторые мифы.

По словам биологов, современные китообразные относятся к парнокопытным. Об этом свидетельствует найденный 28 лет назад скелет амбулоцета. После длительного изучения образца специалисты пришли к выводу, что им удалось обнаружить переходное звено между обитателями морей и сухопутными животными. На протяжении многих лет среди людей ходила информация, что бегемоты потеют кровью. Как оказалось – это лишь миф, поскольку у них вовсе отсутствуют потовые железы, а красные капли, появляющиеся на коже, являются специальной маслянистой жидкостью, защищающей животное от солнечных лучей. К тому же она обладает антисептическим свойствами. Ещё один обитатель тропических широт – это зебра. Как выяснили научные работники, в отличие от лошадей они не поддаются дрессуре и не приручаются. Пока известны лишь единичные подобные случаи. Люди, пытавшиеся работать с этими представителями живой природы, сталкивались с проявлением агрессии, укусами и ударами копытами.



Осьминоги представляют очень большой интерес для науки, и загадки этого морского обитателя ещё не полностью раскрыты. Доподлинно известно, что у него есть клюв, подобный птице. Благодаря этому органу он принимает пищу. Именно размер этой твёрдой части тела ограничивает проникновение существа в очень узкие расселины. Рассказали учёные и классификации парнокопытных. Как оказалось, далеко не все представители животного мира относятся к этому семейству. Выяснилось, неправильно включать в этот список всех, кто имеет копыта. Лишь те из животных считаются таковыми, у которых чётное количество пальцев. Например, лошади и носороги не считаются парнокопытными, а вот верблюды, кабаны и бизоны являются полноправными представителями вида. Другие учёные, изучая крокодилов, установили, те относятся к отряду крокодиломорфов. Как оказалось, 8 из 16 видов были травоядными, о чём свидетельствуют их зубы. Установлено, за историю существования этого отряда, его представители не менее трёх раз меняли рацион питания, становясь то хищниками, то травоядными.



На территории Африки проживает ещё одно животное с уникальной особенностью. Шерсть косматого хомяка пропитана ядом. Как оказалось, он специально обдирает кору ядовитого дерева и жуёт, после чего облизывает себя, пропитываясь ядом. При нападения хищника, последний может серьёзно отравиться или даже погибнуть. Шимпанзе не только умные обезьяны, но и хитрые. Они питаются не только растительной пищей, но и животными, в том числе приматами. При этом существа нападают группами. Одна загоняет добычу, другая караулит в засаде. Ещё одной уникальной особенностью обладают животные с рогами. Эти наросты уже признаны опухолями, но в отличие от случайных, их рост регулируется организмом. Медицинские работники пытаются изучать этот механизм, желая найти лекарство от онкологических заболеваний.



На острове Сулавеси, входящем в состав Индонезии обитает карликовый буйвол, размер которого не превышает 80 сантиметров. Отмечается, обычные представители вида могут достигать двух метров. Некоторые считают, что данная особенность сформировалась из-за небольшой территории острова. У некоторых рыб, например, у сагана, кости имеют зелёный цвет. Это происходит из-за накопления биливердина, являющегося красящим пигментом печени. При этом употреблять в пищу такое мясо не опасно. У лошадей есть ещё она важная анатомическая особенность. Их копыта регулируют приток крови к сердцу. Чем сильнее конь бьёт ими о землю, тем быстрее перекачивается кровь. Из-за этого животные обладают огромной выносливостью.



Нередко в зоопарках у белых медведей шерсть отдаёт зелёным оттенком, а у диких зверей этого не наблюдается. Учёные выяснили, волоски у них полые, за счёт чего в них задерживается ультрафиолет в холодном климате. В условиях же неволи и при тёплом воздухе, в пустотах начинают развиваться микроорганизмы из семейства водорослей. Также научные работники рассказали о феномене двухголовых змей. Подобные существа появляются на свет нередко, но долго не живут, поскольку у них два мозга, не способных скорректировать общие действия. Из-за этого они гибнут от голода, не в состоянии охотиться или не могут скрыться от хищников. Иногда головы атакуют друг друга, отчего те сразу умирают.